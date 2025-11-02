Hà Nội

Xã hội

Nghi phạm chân đeo còng số 8 trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng 'sa lưới'

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ được đối tượng Li Shang Ze nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật sau vài giờ đồng hồ bỏ trốn.

Thanh Hà

Chiều 2/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật) bị bắt sau vài giờ bỏ trốn.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, nghi phạm này trốn khỏi bệnh viện và chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng).

Khi chạy trốn, Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân.

bo-tron-15024087.jpg

Ngay lập tức, công an các đơn vị, địa phương đã được yêu cầu khẩn trương tập trung rà soát, truy tìm, bắt giữ Li Shang Ze.

Được biết, cuối tháng 10 vừa qua, công an tỉnh Lạng Sơn cũng bắt giữ nghi phạm cuối cùng trong nhóm 4 người nước ngoài gây ra vụ sát hại tài xế taxi, cướp tài sản ở phường Đông Kinh.

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 26/10, anh Hoàng Đức Quyết (SN 1980, lái xe container) khi đi đến Km25+500 thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện một xe ô tô con lao sang bên kia đường, có người trong xe mở cửa bỏ chạy.

Anh Quyết dừng lại kiểm tra thì thấy người lái xe bị thương nặng vùng cổ nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm gây án gồm 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi ra tay sát hại tài xế taxi, các đối tượng chia nhau bỏ trốn theo nhiều hướng để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 nghi phạm người Trung Quốc khi đang lẩn trốn cách hiện trường vài km.

Riêng một nghi phạm nam giới khác cùng nhóm bỏ trốn vào khu vực rừng giáp biên. Sau hơn 12 giờ truy lùng, đến khoảng 12h ngày 27/10, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang ẩn náu trong một khu rừng.

Chỉ trong vòng nửa ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ toàn bộ 4 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Xã hội

Công an bắt thêm một đồng phạm vụ nghi sản xuất cà phê giả tại Gia Lai

Tối 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thêm một đối tượng là người làm thuê cho Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai.

Quá trình điều tra vụ nghi sản xuất cà phê giả tại Gia Lai, cơ quan Công an đã làm việc với nhiều người có liên quan đến việc sản xuất cà phê bột giả tại 2 cơ sở trên đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) của Vũ Minh Tùng - Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai và là Giám đốc, Chi nhánh Cà phê Thành Khôi.

bat.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: Nguyễn Giang
Xã hội

Nghi phạm đâm hai anh em trên cầu Dục Thanh đến cơ quan công an đầu thú

Sau khi đâm 2 anh em trên cầu Dục Thanh tối 25/10, nghi phạm Bùi Quang Sơn (SN 2006) đã được gia đình đưa đến Công an phường Phan Thiết để đầu thú.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm gây ra vụ án khiến 1 người chết và 1 người bị thương trên cầu Dục Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú.

z7156054601153-d56603759e65c58c3648c456450f6c8d1.jpg
Hung khí liên quan đến vụ án được gia đình nghi phạm giao nộp cho cơ quan công an.
Xã hội

Tình tiết mới về nghi phạm đâm 7 người bị thương trong bệnh viện ở Nghệ An

Nghi phạm gây ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn.

Ngày 24/10, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, sau khi bắt giữ Bằng Văn Vỹ, nghi phạm gây ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn.

Hiện, hồ sơ và đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ vụ việc.

