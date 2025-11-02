Nghi phạm chân đeo còng số 8 trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng 'sa lưới'

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ được đối tượng Li Shang Ze nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật sau vài giờ đồng hồ bỏ trốn.

Chiều 2/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật) bị bắt sau vài giờ bỏ trốn.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, nghi phạm này trốn khỏi bệnh viện và chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng).

Khi chạy trốn, Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân.

Ngay lập tức, công an các đơn vị, địa phương đã được yêu cầu khẩn trương tập trung rà soát, truy tìm, bắt giữ Li Shang Ze.

Được biết, cuối tháng 10 vừa qua, công an tỉnh Lạng Sơn cũng bắt giữ nghi phạm cuối cùng trong nhóm 4 người nước ngoài gây ra vụ sát hại tài xế taxi, cướp tài sản ở phường Đông Kinh.

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 26/10, anh Hoàng Đức Quyết (SN 1980, lái xe container) khi đi đến Km25+500 thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện một xe ô tô con lao sang bên kia đường, có người trong xe mở cửa bỏ chạy.

Anh Quyết dừng lại kiểm tra thì thấy người lái xe bị thương nặng vùng cổ nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm gây án gồm 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi ra tay sát hại tài xế taxi, các đối tượng chia nhau bỏ trốn theo nhiều hướng để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 nghi phạm người Trung Quốc khi đang lẩn trốn cách hiện trường vài km.

Riêng một nghi phạm nam giới khác cùng nhóm bỏ trốn vào khu vực rừng giáp biên. Sau hơn 12 giờ truy lùng, đến khoảng 12h ngày 27/10, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang ẩn náu trong một khu rừng.

Chỉ trong vòng nửa ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ toàn bộ 4 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.