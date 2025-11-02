Hà Nội

Xã hội

Dùng flycam đưa hơn 7 tấn hàng cứu trợ đến vùng cô lập ở Đà Nẵng

Cán bộ, chiến sĩ Đà Nẵng sử dụng máy bay không người lái vận chuyển hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm đến nhân dân các khu vực bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở.

Thanh Hà

Ngày 2/11, Lữ đoàn Công binh 270 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức vận chuyển hơn 7 tấn hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, nơi bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng, nhiều nơi vẫn chưa thể tiếp cận.

dung-drone.jpg
Sử dụng flycam đưa hàng cứu trợ đến từng cụm dân cư bị cô lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Trước tình hình này, nhiều địa điểm không thể di chuyển bằng phương tiện cơ giới, các đơn vị đã linh hoạt sử dụng flycam để đưa hàng cứu trợ đến từng cụm dân cư bị cô lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Dù thời tiết mưa lớn, diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp cùng các lực lượng, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

>>> Mời độc giả xem thêm video Các lực lượng quân đội dùng Drone vận chuyển hàng cứu trợ đến từng cụm dân cư bị cô lập:

(Nguồn: Công an TP Đà Nẵng)
Xã hội

Sạt lở một quả đồi lớn ở Đà Nẵng, 6 nhà dân bị vùi lấp

Một quả đồi lớn bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 6 nhà dân và làm 1 người bị thương ở xã Phước Thành (TP Đà Nẵng).

Tối 2/11, thông tin từ lãnh đạo xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp nhiều căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, tại thôn 4, xã Phước Thành, một quả đồi lớn bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghi phạm chân đeo còng số 8 trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng 'sa lưới'

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ được đối tượng Li Shang Ze nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật sau vài giờ đồng hồ bỏ trốn.

Chiều 2/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật) bị bắt sau vài giờ bỏ trốn.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, nghi phạm này trốn khỏi bệnh viện và chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng).

Xem chi tiết

Xã hội

Điểm trường ở Đà Nẵng sụt lún nguy hiểm sau 3 tháng khánh thành

Sau nhiều ngày mưa lớn, điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) bất ngờ nứt toác, sụt lún nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chiều 1/11, thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh cho biết, điểm trường Tak Ngo bị sụt lún nghiêm trọng, nền và tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

Điểm trường này nằm trên sườn đồi, sau nhiều ngày mưa lớn, khuôn viên trường xuất hiện hàng loạt vết nứt dọc ngang, nền bê tông bị tách khối, trượt xuống taluy tạo thành khe sâu.

Xem chi tiết

