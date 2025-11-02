Dùng flycam đưa hơn 7 tấn hàng cứu trợ đến vùng cô lập ở Đà Nẵng

Cán bộ, chiến sĩ Đà Nẵng sử dụng máy bay không người lái vận chuyển hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm đến nhân dân các khu vực bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở.

Ngày 2/11, Lữ đoàn Công binh 270 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức vận chuyển hơn 7 tấn hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, nơi bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng, nhiều nơi vẫn chưa thể tiếp cận.

Sử dụng flycam đưa hàng cứu trợ đến từng cụm dân cư bị cô lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Trước tình hình này, nhiều địa điểm không thể di chuyển bằng phương tiện cơ giới, các đơn vị đã linh hoạt sử dụng flycam để đưa hàng cứu trợ đến từng cụm dân cư bị cô lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Dù thời tiết mưa lớn, diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp cùng các lực lượng, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

