Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cứu sống thêm một ngư dân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ ôm trụ nổi lênh đênh giữa sóng to gió lớn, ngư dân Nguyễn Văn Trường (An Giang) đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đưa vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Trước đó, sau khi tàu bị sóng đánh chìm, thuyền viên Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở An Giang) đã bơi bám vào cột phao hoa tiêu để chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Đến khoảng 12h30' ngày 28/9, tận dụng quãng thời gian gió tạnh, anh Trường đã cố gắng bơi vào bờ và được lực lượng cứu hộ phát hiện, bơi ra ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

image-1.jpg
Ngư dân ôm trụ nổi giữa biển trong nhiều giờ liền. Ảnh: Đăng Đức

Một lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, sau khi được ứng cứu và đưa đến bệnh viện chắm sóc, sức khỏe của 9 thuyền viên gặp nạn đã dần ổn định. Đối với 2 thuyền viên còn lại bị mất tích, hiện các lực lượng đang phối hợp với người dân tìm kiếm.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào lúc 5h45 ngày 28/9, trong lúc vào lạch Cửa Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) trú bão số 10, 2 tàu cá mang số hiệu BV 4670 TS, BV 0042 TS ở TP HCM đã gặp nạn cách bờ khoảng 1,5km (1 tàu bị chìm; 1 tàu đang bị chết máy, sóng đánh vỡ mạn tàu). Lúc gặp nạn, trên 2 tàu cá có tổng số 11 thuyền viên.

image.jpg
Ngư dân Nguyễn Văn Trường đang được lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Đăng Đức

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ điều động tàu CN-09 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tiếp cận, ứng cứu các nạn nhân…

#Bão số 10 #ngư dân #cứu sống #Quảng trị #tàu cá #gặp nạn

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An cho học sinh nghỉ học tránh bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, ngành giáo dục các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.

Theo đó, ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão số 10.

Cụ thể, văn bản đã được gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông liên cấp cao đẳng sư phạm Quảng Trị, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở dạy thêm, học thêm.

Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ 2 tàu cá gặp nạn khi vào bờ tránh bão ở Quảng Trị

Tính đến trưa nay (28/9), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa được 8/11 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn.

Trưa 28/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn. Còn 1 người đang đu bám vào một phao số 0, hai người còn lại mất tích đang được tìm kiếm.

ngu-dan-tau-ca-gap-nanbien-phong-edited-1759026431906.jpg
Một thuyền viên được lực lượng chức năng cứu hộ thành công. Ảnh: BĐBP
Xem chi tiết

Xã hội

Nỗ lực cứu hộ 2 tàu cá cùng nhiều ngư dân gặp nạn ở Quảng Trị

Trong lúc vào lạch Cửa Việt (Quảng Trị) trú bão số 10 Bualoi, 2 tàu cá không may gặp nạn. Trong đó, một tàu đã bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn.

Ngày 28/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn 2 tàu cá và nhiều thuyền viên gặp nạn khi đang vào bờ tránh trú bão.

c6dfdf45-0111-4dc5-9970-8f079185aafc-17590232978881043643308.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ tàu cá gặp nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới