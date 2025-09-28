Cứu sống thêm một ngư dân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ ôm trụ nổi lênh đênh giữa sóng to gió lớn, ngư dân Nguyễn Văn Trường (An Giang) đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, sau khi tàu bị sóng đánh chìm, thuyền viên Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở An Giang) đã bơi bám vào cột phao hoa tiêu để chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Đến khoảng 12h30' ngày 28/9, tận dụng quãng thời gian gió tạnh, anh Trường đã cố gắng bơi vào bờ và được lực lượng cứu hộ phát hiện, bơi ra ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân ôm trụ nổi giữa biển trong nhiều giờ liền. Ảnh: Đăng Đức

Một lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, sau khi được ứng cứu và đưa đến bệnh viện chắm sóc, sức khỏe của 9 thuyền viên gặp nạn đã dần ổn định. Đối với 2 thuyền viên còn lại bị mất tích, hiện các lực lượng đang phối hợp với người dân tìm kiếm.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào lúc 5h45 ngày 28/9, trong lúc vào lạch Cửa Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) trú bão số 10, 2 tàu cá mang số hiệu BV 4670 TS, BV 0042 TS ở TP HCM đã gặp nạn cách bờ khoảng 1,5km (1 tàu bị chìm; 1 tàu đang bị chết máy, sóng đánh vỡ mạn tàu). Lúc gặp nạn, trên 2 tàu cá có tổng số 11 thuyền viên.

Ngư dân Nguyễn Văn Trường đang được lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Đăng Đức

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ điều động tàu CN-09 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tiếp cận, ứng cứu các nạn nhân…