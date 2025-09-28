Hà Nội

Xã hội

Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An cho học sinh nghỉ học tránh bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, ngành giáo dục các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.

Hạo Nhiên

Theo đó, ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão số 10.

Cụ thể, văn bản đã được gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông liên cấp cao đẳng sư phạm Quảng Trị, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng chỉ đạo các trường khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát khuôn viên, chủ động sơ tán học sinh, giáo viên nếu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

538259974-122134225796929232-8973610378888110842-n.jpg
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học, ứng phó với mưa bão.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, của ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn đã thông báo trên các nhóm lớp, nhóm phụ huynh về việc nghỉ học phòng chống bão số 10.

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT đã quyết định cho toàn bộ các trường trên địa bàn nghỉ học ngày 29/9.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc tạm dừng hoạt động dạy và học nhằm chủ động phòng tránh rủi ro, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thầy và trò. Sau bão, các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí dạy bù, hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch.

Trước đó, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ phương án ứng phó, trong đó ngành giáo dục được giao trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các trường chủ động biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho học sinh.

Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ 2 tàu cá gặp nạn khi vào bờ tránh bão ở Quảng Trị

Tính đến trưa nay (28/9), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa được 8/11 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn.

Trưa 28/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn. Còn 1 người đang đu bám vào một phao số 0, hai người còn lại mất tích đang được tìm kiếm.

ngu-dan-tau-ca-gap-nanbien-phong-edited-1759026431906.jpg
Một thuyền viên được lực lượng chức năng cứu hộ thành công. Ảnh: BĐBP
Xã hội

Lốc xoáy làm 75 ngôi nhà ở TP Huế bị tốc mái

Hàng chục ngôi nhà ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị lốc xoáy tốc mái, chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ngày 28/9, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo đó, trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 27/9 đã làm khoảng 75 nhà dân tại 3 thôn bị tốc mái. Cụ thể, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà, thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà và thôn An Xuân Bắc khoảng 15 nhà.

Xã hội

Chuyên gia cảnh báo mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành do bão số 10 Bualoi

Theo chuyên gia, do ảnh hưởng của bão số 10, từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng tối đến đêm 28/9, bão có khả năng đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị với gió mạnh vùng gần tâm bão có thể cấp 10-12, giật cấp 14. Với tốc độ và hướng di chuyển như vậy, bão di chuyển hướng từ phía Nam ra phía Bắc nên vùng ảnh hưởng mở rộng dần từ Trung Trung Bộ ra Bắc Trung Bộ.

56.jpg
Ảnh minh họa.
