Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An cho học sinh nghỉ học tránh bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, ngành giáo dục các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.

Theo đó, ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão số 10.

Cụ thể, văn bản đã được gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông liên cấp cao đẳng sư phạm Quảng Trị, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng chỉ đạo các trường khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát khuôn viên, chủ động sơ tán học sinh, giáo viên nếu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học, ứng phó với mưa bão.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, của ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn đã thông báo trên các nhóm lớp, nhóm phụ huynh về việc nghỉ học phòng chống bão số 10.

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT đã quyết định cho toàn bộ các trường trên địa bàn nghỉ học ngày 29/9.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc tạm dừng hoạt động dạy và học nhằm chủ động phòng tránh rủi ro, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thầy và trò. Sau bão, các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí dạy bù, hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch.

Trước đó, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ phương án ứng phó, trong đó ngành giáo dục được giao trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các trường chủ động biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho học sinh.