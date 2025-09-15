Công ty Thiên Phương và những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 2,67% [Kỳ 1]

Vừa qua, Công ty TNHH Thiên Phương đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 4 tỷ đồng tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP HCM. Đáng chú ý, đây là gói thầu mà doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiên Phương (MSDN: 0302353058), với giá trúng thầu là 4.057.569.417 đồng. Gói thầu này có giá trị dự toán được duyệt là 4.169.068.625 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt khoảng 2,67%.

Ảnh minh hoạ

Mặc dù quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng dữ liệu từ biên bản mở thầu ngày 08/08/2025 cho thấy, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thiên Phương là nhà thầu tham gia và nộp hồ sơ dự thầu. Việc "một mình một ngựa" về đích tại một gói thầu dư luận đã đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Công ty TNHH Thiên Phương, do ông Nguyễn Mai Hoàng làm người đại diện pháp luật, có địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM cũ và đã hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực xây lắp. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đây là một nhà thầu có kinh nghiệm, đã tham gia 56 gói thầu và trúng đến 42 gói, với tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) lên đến hơn 745 tỷ đồng.

Việc là nhà thầu duy nhất tham gia một gói thầu không phải là hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, khi soi chiếu toàn bộ hoạt động đấu thầu của Công ty Thiên Phương trong năm 2025, một bức tranh với nhiều điểm đáng chú ý hơn bắt đầu hiện ra, đặc biệt là ở các gói thầu có quy mô lớn hơn rất nhiều.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế có thực sự được đảm bảo khi các gói thầu liên tục chỉ có một ứng viên tham gia, và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ dừng lại ở mức rất khiêm tốn?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin ở kỳ tiếp theo:

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Thiên Phương: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" [Kỳ 2]