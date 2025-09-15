Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Thiên Phương và những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 2,67% [Kỳ 1]

Vừa qua, Công ty TNHH Thiên Phương đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 4 tỷ đồng tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP HCM. Đáng chú ý, đây là gói thầu mà doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Hải Anh

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiên Phương (MSDN: 0302353058), với giá trúng thầu là 4.057.569.417 đồng. Gói thầu này có giá trị dự toán được duyệt là 4.169.068.625 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt khoảng 2,67%.

screen-shot-2025-09-15-at-103457.png
Ảnh minh hoạ

Mặc dù quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng dữ liệu từ biên bản mở thầu ngày 08/08/2025 cho thấy, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thiên Phương là nhà thầu tham gia và nộp hồ sơ dự thầu. Việc "một mình một ngựa" về đích tại một gói thầu dư luận đã đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Công ty TNHH Thiên Phương, do ông Nguyễn Mai Hoàng làm người đại diện pháp luật, có địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM cũ và đã hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực xây lắp. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đây là một nhà thầu có kinh nghiệm, đã tham gia 56 gói thầu và trúng đến 42 gói, với tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) lên đến hơn 745 tỷ đồng.

Việc là nhà thầu duy nhất tham gia một gói thầu không phải là hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, khi soi chiếu toàn bộ hoạt động đấu thầu của Công ty Thiên Phương trong năm 2025, một bức tranh với nhiều điểm đáng chú ý hơn bắt đầu hiện ra, đặc biệt là ở các gói thầu có quy mô lớn hơn rất nhiều.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế có thực sự được đảm bảo khi các gói thầu liên tục chỉ có một ứng viên tham gia, và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ dừng lại ở mức rất khiêm tốn?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin ở kỳ tiếp theo:

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Thiên Phương: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" [Kỳ 2]

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn [Kỳ cuối]: Pháp luật đã đầy đủ, mấu chốt là thực thi và trách nhiệm

Hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện nay đã rất hoàn thiện. Từ thực tiễn các gói thầu, vấn đề đặt ra là cần nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan để đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả đầu tư công.

Qua ba kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phân tích hồ sơ đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn dưới nhiều góc độ: từ quy mô trúng thầu lớn, những dấu hỏi về hiệu quả tiết kiệm (tỷ lệ tiết kiệm thấp), cho đến các mối quan hệ đối táccục diện cạnh tranh trên thương trường. Câu chuyện của một nhà thầu lớn không chỉ phản ánh hoạt động của một doanh nghiệp, mà còn là một lát cắt để nhìn vào những vấn đề mang tính hệ thống của thị trường đấu thầu Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu của vệt bài là từ những trường hợp điển hình, nhận diện những thách thức trong thực tiễn và góp phần đề xuất các giải pháp nhằm hướng tới một thị trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Tài chính - Ngân hàng

Crystal Bay: Vốn tăng mạnh, nhưng thua lỗ và áp lực nợ nần đáng ngại

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty Cổ phần Crystal Bay Việt Nam cho thấy một bức tranh tài chính đầy mâu thuẫn.

Mặc dù vốn chủ sở hữu tăng đột biến, công ty lại chìm sâu trong thua lỗ, với áp lực nợ vay và gánh nặng lãi suất đáng lo ngại.

Vốn tăng, nhưng lợi nhuận thụt lùi

Bạn đọc

Hộ kinh doanh Nguyên Thành Đạt "trăm trận trăm thắng" 25 gói thầu suất ăn học đường

Chỉ trong thời gian ngắn, HKD Nguyên Thành Đạt đã tham gia 25 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 25, tổng giá trị gần 60 tỷ đồng. Đáng chú ý, các gói thầu đều được lựa chọn "trong trường hợp đặc biệt" với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.

Thị trường đấu thầu mua sắm công, đặc biệt là các gói thầu phục vụ an sinh xã hội như cung cấp suất ăn học đường, luôn đòi hỏi sự minh bạch và hiệu quả trong từng đồng vốn. Gần đây, dữ liệu đấu thầu ghi nhận một trường hợp đáng chú ý: Hộ kinh doanh Cơ sở cung cấp hàng nông sản Nguyên Thành Đạt (HKD Nguyên Thành Đạt) với một "bảng vàng" thành tích ấn tượng, dấy lên những phân tích đa chiều từ các chuyên gia.

Gói thầu hơn 5,8 tỷ tại Trường Tiểu học Kim Đồng và hình thức lựa chọn "đặc biệt"

