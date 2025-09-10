Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn [Kỳ cuối]: Pháp luật đã đầy đủ, mấu chốt là thực thi và trách nhiệm

Hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện nay đã rất hoàn thiện. Từ thực tiễn các gói thầu, vấn đề đặt ra là cần nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan để đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả đầu tư công.

Hải Đăng

Qua ba kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phân tích hồ sơ đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn dưới nhiều góc độ: từ quy mô trúng thầu lớn, những dấu hỏi về hiệu quả tiết kiệm (tỷ lệ tiết kiệm thấp), cho đến các mối quan hệ đối táccục diện cạnh tranh trên thương trường. Câu chuyện của một nhà thầu lớn không chỉ phản ánh hoạt động của một doanh nghiệp, mà còn là một lát cắt để nhìn vào những vấn đề mang tính hệ thống của thị trường đấu thầu Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu của vệt bài là từ những trường hợp điển hình, nhận diện những thách thức trong thực tiễn và góp phần đề xuất các giải pháp nhằm hướng tới một thị trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Hành lang pháp lý đã hoàn thiện và chặt chẽ

Có thể khẳng định rằng, hệ thống pháp luật về đấu thầu của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, tạo ra một hành lang pháp lý tương đối đầy đủ và chặt chẽ để điều chỉnh các hoạt động mua sắm công.

Nền tảng là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng với các luật sửa đổi, bổ sung sau đó như Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Các luật này đã quy định rõ ràng các nguyên tắc cơ bản là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Để hướng dẫn chi tiết và đưa luật vào cuộc sống, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các văn bản dưới luật cụ thể. Đáng chú ý là Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định này đưa ra các quy trình, thủ tục và chế tài cụ thể để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu diễn ra đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và quy định các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc chuẩn hóa mẫu hồ sơ và yêu cầu công khai thông tin là những bước tiến lớn nhằm hạn chế các tiêu chí "cài cắm", tăng cường tính minh bạch.

Về lý thuyết, khung pháp lý này đã bao quát hầu hết các khía cạnh của hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho việc sử dụng vốn nhà nước một cách hiệu quả nhất.

screen-shot-2025-09-10-at-092630.png
Ảnh minh hoạ

Khoảng cách giữa quy định và thực tiễn

Mặc dù hành lang pháp lý đã rất rõ ràng, thực tiễn được phản ánh qua các hồ sơ đấu thầu (như hiện tượng tỷ lệ tiết kiệm thấp có hệ thống, tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số bên mời thầu quen thuộc) vẫn cho thấy một khoảng cách nhất định giữa quy định và việc thực thi.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: “Pháp luật về đấu thầu của chúng ta không thiếu, thậm chí là rất chi tiết. Ví dụ, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ trách nhiệm của từng bên tham gia, từ chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia cho đến nhà thầu. Vấn đề nằm ở việc tuân thủ các quy định đó trong thực tế.”

Bà Hương phân tích thêm về tầm quan trọng của việc áp dụng đúng các quy định về hồ sơ mời thầu: “Thông tư 79/2025/TT-BTC đã chuẩn hóa các mẫu hồ sơ. Nếu các bên mời thầu tuân thủ nghiêm ngặt, không đưa ra các yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu (hành vi bị cấm theo Luật Đấu thầu), thì tính cạnh tranh sẽ được nâng cao. Khi cạnh tranh cao, hiệu quả kinh tế (tỷ lệ tiết kiệm) tự khắc sẽ được cải thiện. Do đó, việc rà soát chất lượng hồ sơ mời thầu là vô cùng quan trọng.

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia

Để thu hẹp khoảng cách giữa pháp luật và thực tiễn, mấu chốt nằm ở yếu tố con người và trách nhiệm của các tổ chức tham gia vào quá trình đấu thầu.

Theo chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang, vai trò của Chủ đầu tư và Bên mời thầu là then chốt trong việc đảm bảo một cuộc thầu thực sự cạnh tranh và hiệu quả.

“Chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của dự án. Họ phải đảm bảo từ khâu lập dự toán chính xác, phê duyệt hồ sơ mời thầu khách quan, cho đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và giám sát thực hiện hợp đồng. Nếu Chủ đầu tư thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, những hiện tượng như trúng thầu sát giá lặp đi lặp lại sẽ được hạn chế đáng kể,” ông Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vai trò của các cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm toán cũng cần được tăng cường. Ông Giang cho rằng: “Công tác hậu kiểm cần được thực hiện thường xuyên hơn, không chỉ dựa trên kế hoạch mà còn dựa trên các chỉ số rủi ro. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc có dấu hiệu bất thường về mối quan hệ giữa các bên cần được ưu tiên xem xét. Việc xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) sẽ là yếu tố răn đe, giúp thị trường lành mạnh hơn.”

Việc phân tích các hồ sơ đấu thầu điển hình như trường hợp của Công ty Thái Sơn cho thấy những thách thức trong việc đảm bảo hài hòa các mục tiêu trong hoạt động đấu thầu.

Hệ thống pháp luật đã tạo ra một sân chơi với các quy tắc rõ ràng. Để sân chơi đó thực sự công bằng và mang lại lợi ích tối đa cho quốc gia, đòi hỏi sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao độ từ tất cả các bên tham gia. Chỉ khi các quy định của Luật Đấu thầu, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn được thực thi một cách triệt để và khách quan, chúng ta mới có thể xây dựng được một thị trường đấu thầu Việt Nam thực sự cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

#Hồ sơ đấu thầu #Luật Đấu thầu Việt Nam #Chính sách đấu thầu công khai #Minh bạch trong đấu thầu #Hiệu quả đầu tư công #Nghị định 214/2025/NĐ-CP

Bài liên quan

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn (Kỳ 1): “Ông lớn” nghìn tỷ và dấu hỏi về hiệu quả kinh tế

Với tổng giá trị trúng thầu hơn 4.200 tỷ đồng, Công ty Thái Sơn khẳng định vị thế trên thị trường xây lắp. Tuy nhiên, phân tích dữ liệu cho thấy một mô hình đáng chú ý: tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở nhiều gói thầu lớn rất khiêm tốn.

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư công được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, vai trò và năng lực của các nhà thầu xây lắp càng trở nên trọng yếu. Mục tiêu của đấu thầu không chỉ là chọn được đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ mà còn phải tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, tiết kiệm nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khảo sát thực tế hồ sơ của một số nhà thầu lớn cho thấy những vấn đề cần được mổ xẻ.

Một trong những tên tuổi đáng chú ý trên thị trường xây dựng hạ tầng, đặc biệt tại khu vực phía Nam, là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn (Công ty Thái Sơn). Dữ liệu đấu thầu của doanh nghiệp này cung cấp một lát cắt điển hình về mối quan hệ giữa quy mô trúng thầu và hiệu quả tiết kiệm.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn [Kỳ 2]: Giải mã "hệ sinh thái" chủ đầu tư và đối tác chiến lược

Thành công ấn tượng của Công ty Thái Sơn có dấu ấn đậm nét từ các chủ đầu tư/bên mời thầu "ruột", nơi họ đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, và sự kết hợp chặt chẽ với các đối tác liên danh quen thuộc.

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phân tích nghịch lý về hiệu quả tiết kiệm trong hoạt động đấu thầu của CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) qua bài viết “Ông lớn” nghìn tỷ và dấu hỏi về hiệu quả kinh tế, để đạt được thành tích trúng 77 gói thầu với tổng giá trị hơn 4.200 tỷ đồng, dữ liệu cho thấy nhà thầu này đã xây dựng và vận hành hiệu quả trong một "hệ sinh thái" gồm các chủ đầu tư và đối tác liên danh có mối quan hệ bền chặt.

Phân tích mô hình hoạt động của một nhà thầu lớn không thể không xem xét đến các mối quan hệ trên thị trường. Trong hoạt động đấu thầu, việc hình thành các mối quan hệ quen thuộc là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, khi sự quen thuộc này đi kèm với những tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, nó đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và sự công bằng của môi trường đấu thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn: Khi 'người khổng lồ' đối mặt với cạnh tranh [Kỳ 3]

Mặc dù sở hữu một "hệ sinh thái" vững chắc và tỷ lệ thắng ấn tượng, Công ty Thái Sơn không phải là bất khả chiến bại. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này thường xuyên thất bại khi đối đầu với một số đối thủ nhất định.

Ở hai kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phác họa chân dung Công ty Thái Sơn như một nhà thầu lớn với mạng lưới quan hệ rộng và tỷ lệ trúng thầu ấn tượng tại một số "sân nhà". Tuy nhiên, để có một cái nhìn toàn diện và khách quan về môi trường đấu thầu, việc phân tích 68 lần trượt thầu trong tổng số 150 lần tham gia của doanh nghiệp này cũng quan trọng không kém. Dữ liệu cho thấy, trên thương trường khốc liệt, Thái Sơn cũng có những đối thủ "kỵ rơ" và những cuộc đối đầu không khoan nhượng.

Một thị trường đấu thầu lành mạnh là nơi có sự cạnh tranh thực sự, nơi không có nhà thầu nào là độc tôn. Việc Công ty Thái Sơn, dù rất mạnh, vẫn có tỷ lệ trượt thầu lên tới 45,3% cho thấy họ đang hoạt động trong một môi trường có sự tham gia của nhiều đối thủ đáng gờm khác. Phân tích các lần thất bại này giúp nhận diện rõ hơn cục diện cạnh tranh trên thị trường xây lắp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Gói thầu 8,7 tỷ tại Satra: FPT IS đứng trước cơ hội lớn?

Gói thầu 8,7 tỷ tại Satra: FPT IS đứng trước cơ hội lớn?

Tại buổi mở thầu gói "Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin" , đối thủ duy nhất của Công ty TNHH FPT IS đã chào giá cao hơn giá gói thầu. Diễn biến này có thể mang lại lợi thế lớn cho FPT IS trong cuộc đua giành gói thầu giá trị này.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Gói thầu 8,7 tỷ tại Satra: FPT IS đứng trước cơ hội lớn?

Gói thầu 8,7 tỷ tại Satra: FPT IS đứng trước cơ hội lớn?

Tại buổi mở thầu gói "Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin" , đối thủ duy nhất của Công ty TNHH FPT IS đã chào giá cao hơn giá gói thầu. Diễn biến này có thể mang lại lợi thế lớn cho FPT IS trong cuộc đua giành gói thầu giá trị này.

Nhà thầu Thành Phát trúng gói thầu hơn 5,6 tỷ tại Hóc Môn

Nhà thầu Thành Phát trúng gói thầu hơn 5,6 tỷ tại Hóc Môn

Công ty TNHH MTV Trang Thiết Bị Trường Học Thành Phát là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu "TB: Cung cấp lắp đặt thiết bị" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 3,36%