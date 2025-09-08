Hà Nội

Bạn đọc

Hộ kinh doanh Nguyên Thành Đạt "trăm trận trăm thắng" 25 gói thầu suất ăn học đường

Chỉ trong thời gian ngắn, HKD Nguyên Thành Đạt đã tham gia 25 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 25, tổng giá trị gần 60 tỷ đồng. Đáng chú ý, các gói thầu đều được lựa chọn "trong trường hợp đặc biệt" với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.

Hải Đăng

Thị trường đấu thầu mua sắm công, đặc biệt là các gói thầu phục vụ an sinh xã hội như cung cấp suất ăn học đường, luôn đòi hỏi sự minh bạch và hiệu quả trong từng đồng vốn. Gần đây, dữ liệu đấu thầu ghi nhận một trường hợp đáng chú ý: Hộ kinh doanh Cơ sở cung cấp hàng nông sản Nguyên Thành Đạt (HKD Nguyên Thành Đạt) với một "bảng vàng" thành tích ấn tượng, dấy lên những phân tích đa chiều từ các chuyên gia.

Gói thầu hơn 5,8 tỷ tại Trường Tiểu học Kim Đồng và hình thức lựa chọn "đặc biệt"

Mới đây nhất, ngày 03/09/2025, bà Lê Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh) đã ký Quyết định số 48/QĐ-THKĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ suất ăn học đường cho học sinh bán trú".

Đơn vị trúng thầu là Hộ kinh doanh cơ sở cung cấp hàng nông sản Nguyên Thành Đạt, có mã số thuế 8096312410, do bà Đỗ Thị Hải làm đại diện. Giá trúng thầu của gói thầu này là 5.814.000.000 đồng, đúng bằng giá gói thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 44/THKĐ ngày 29/8/2025.

Một điểm đáng chú ý, gói thầu được thực hiện theo hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 9 tháng, phục vụ cho năm học 2025-2026.

Việc một gói thầu trị giá gần 6 tỷ đồng được thực hiện qua hình thức lựa chọn đặc biệt, với giá trúng thầu bằng giá dự toán, tự nó đã đặt ra những câu hỏi ban đầu về năng lực thực sự của nhà thầu và tính cạnh tranh của gói thầu. Liệu HKD Nguyên Thành Đạt có phải là lựa chọn tối ưu duy nhất?

screen-shot-2025-09-08-at-080029.png
Ảnh minh hoạ

Hành trình "trăm trận trăm thắng" và mối quan hệ với 25 bên mời thầu

Để có cái nhìn toàn cảnh, phóng viên đã tiến hành phân tích sâu dữ liệu hoạt động của HKD Nguyên Thành Đạt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các con số thống kê thực sự ấn tượng và cho thấy một quy luật rõ ràng.

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 03/09/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 25 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 25 gói, không trượt gói nào. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập lên tới 59.425.603.245 đồng. Đáng chú ý hơn, nhà thầu này chưa từng tham gia với tư cách liên danh và cũng chưa từng phải đối đầu với bất kỳ nhà thầu nào khác trong cả 25 gói thầu đã tham gia.

Toàn bộ 25 gói thầu mà HKD Nguyên Thành Đạt trúng đều nằm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị này có quan hệ với 25 bên mời thầu khác nhau, phần lớn là các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn. Một số gói thầu có giá trị lớn có thể kể đến như:

  • - Gói thầu "Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu phục vụ nấu ăn học đường cho học sinh bán trú" tại Trường tiểu học Bàu Bàng trị giá 7.656.000.000 đồng.
  • - Gói thầu "Mua nguyên liệu thực phẩm nấu ăn cho trẻ năm học 2025-2026" tại Trường mầm non Ánh Dương trị giá 4.317.200.000 đồng.
  • - Gói thầu "Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ bữa ăn cho trẻ em bán trú" tại Trường Mầm non Hoạ Mi trị giá 3.672.000.000 đồng.

Điểm chung lớn nhất là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 100%, đồng nghĩa với việc không có sự tiết kiệm chi phí cho ngân sách (trong trường hợp này là nguồn vốn từ các khoản thu hộ, chi hộ của phụ huynh học sinh) qua đấu thầu.

Góc nhìn pháp lý: "Trường hợp đặc biệt" có thực sự đặc biệt?

Để làm rõ hơn về cơ sở pháp lý của hình thức lựa chọn nhà thầu này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long.

Luật sư Vinh cho biết: "Việc các cơ sở giáo dục công lập áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" cho các gói thầu cung cấp suất ăn học đường là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Cụ thể, tại Điểm n, Khoản 4, Điều 84 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đấu thầu đã nêu rõ các gói thầu áp dụng hình thức này bao gồm: 'Gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường hoặc mua thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường cho học sinh bán trú, nội trú tại cơ sở giáo dục công lập'.

Quy trình thực hiện cũng được đơn giản hóa theo Khoản 1, Điều 85 của Nghị định này, chủ yếu bao gồm các bước: Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được xác định đủ năng lực; phê duyệt và công khai kết quả; ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, Luật sư Vinh nhấn mạnh: "Mặc dù quy trình được đơn giản hóa, nhưng bản chất của Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi) vẫn là đảm bảo bốn mục tiêu cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một hộ kinh doanh trúng tuyệt đối 25/25 gói thầu mà không có đối thủ cạnh tranh, và giá trúng thầu luôn bằng 100% giá dự toán, là một hiện tượng rất đáng để các cơ quan quản lý xem xét. Chủ đầu tư, trong trường hợp này là các trường học, phải có trách nhiệm giải trình về việc tại sao lại lựa chọn nhà thầu này mà không phải đơn vị khác, và làm thế nào để đảm bảo mức giá đó là cạnh tranh và hiệu quả nhất, ngay cả khi không tổ chức đấu thầu rộng rãi."

Hoạt động đấu thầu được sinh ra để tìm kiếm nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Việc HKD Nguyên Thành Đạt đáp ứng được yêu cầu của 25 cơ sở giáo dục và liên tiếp được lựa chọn cho thấy năng lực nhất định của đơn vị này. Tuy nhiên, một bức tranh đấu thầu thiếu vắng hoàn toàn yếu tố cạnh tranh, với tỷ lệ tiết kiệm bằng không, sẽ khó có thể được coi là một bức tranh lý tưởng.

Để thị trường đấu thầu thực sự công bằng, minh bạch và hiệu quả, cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng và cộng đồng, đảm bảo rằng việc áp dụng các quy định "đặc biệt" không trở thành thông lệ làm giảm tính cạnh tranh, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn xã hội.

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn (Kỳ 1): “Ông lớn” nghìn tỷ và dấu hỏi về hiệu quả kinh tế

Với tổng giá trị trúng thầu hơn 4.200 tỷ đồng, Công ty Thái Sơn khẳng định vị thế trên thị trường xây lắp. Tuy nhiên, phân tích dữ liệu cho thấy một mô hình đáng chú ý: tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở nhiều gói thầu lớn rất khiêm tốn.

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư công được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, vai trò và năng lực của các nhà thầu xây lắp càng trở nên trọng yếu. Mục tiêu của đấu thầu không chỉ là chọn được đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ mà còn phải tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, tiết kiệm nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khảo sát thực tế hồ sơ của một số nhà thầu lớn cho thấy những vấn đề cần được mổ xẻ.

Một trong những tên tuổi đáng chú ý trên thị trường xây dựng hạ tầng, đặc biệt tại khu vực phía Nam, là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn (Công ty Thái Sơn). Dữ liệu đấu thầu của doanh nghiệp này cung cấp một lát cắt điển hình về mối quan hệ giữa quy mô trúng thầu và hiệu quả tiết kiệm.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn [Kỳ 2]: Giải mã "hệ sinh thái" chủ đầu tư và đối tác chiến lược

Thành công ấn tượng của Công ty Thái Sơn có dấu ấn đậm nét từ các chủ đầu tư/bên mời thầu "ruột", nơi họ đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, và sự kết hợp chặt chẽ với các đối tác liên danh quen thuộc.

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phân tích nghịch lý về hiệu quả tiết kiệm trong hoạt động đấu thầu của CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) qua bài viết “Ông lớn” nghìn tỷ và dấu hỏi về hiệu quả kinh tế, để đạt được thành tích trúng 77 gói thầu với tổng giá trị hơn 4.200 tỷ đồng, dữ liệu cho thấy nhà thầu này đã xây dựng và vận hành hiệu quả trong một "hệ sinh thái" gồm các chủ đầu tư và đối tác liên danh có mối quan hệ bền chặt.

Phân tích mô hình hoạt động của một nhà thầu lớn không thể không xem xét đến các mối quan hệ trên thị trường. Trong hoạt động đấu thầu, việc hình thành các mối quan hệ quen thuộc là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, khi sự quen thuộc này đi kèm với những tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, nó đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và sự công bằng của môi trường đấu thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Thái Sơn: Khi 'người khổng lồ' đối mặt với cạnh tranh [Kỳ 3]

Mặc dù sở hữu một "hệ sinh thái" vững chắc và tỷ lệ thắng ấn tượng, Công ty Thái Sơn không phải là bất khả chiến bại. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này thường xuyên thất bại khi đối đầu với một số đối thủ nhất định.

Ở hai kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phác họa chân dung Công ty Thái Sơn như một nhà thầu lớn với mạng lưới quan hệ rộng và tỷ lệ trúng thầu ấn tượng tại một số "sân nhà". Tuy nhiên, để có một cái nhìn toàn diện và khách quan về môi trường đấu thầu, việc phân tích 68 lần trượt thầu trong tổng số 150 lần tham gia của doanh nghiệp này cũng quan trọng không kém. Dữ liệu cho thấy, trên thương trường khốc liệt, Thái Sơn cũng có những đối thủ "kỵ rơ" và những cuộc đối đầu không khoan nhượng.

Một thị trường đấu thầu lành mạnh là nơi có sự cạnh tranh thực sự, nơi không có nhà thầu nào là độc tôn. Việc Công ty Thái Sơn, dù rất mạnh, vẫn có tỷ lệ trượt thầu lên tới 45,3% cho thấy họ đang hoạt động trong một môi trường có sự tham gia của nhiều đối thủ đáng gờm khác. Phân tích các lần thất bại này giúp nhận diện rõ hơn cục diện cạnh tranh trên thị trường xây lắp.

Xem chi tiết

Công ty Cái Bè trúng gói thầu xây lắp: Một mình một "sân chơi"?

Công ty Cái Bè trúng gói thầu xây lắp: Một mình một "sân chơi"?

Công ty TNHH Cái Bè vừa được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng do Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 (Đồng Tháp) mời thầu. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nối dài chuỗi trúng thầu ấn tượng tại các bên mời thầu quen thuộc.

Y tế Tiến An trúng thầu tuyệt đối tại BVĐK tỉnh Kon Tum

Y tế Tiến An trúng thầu tuyệt đối tại BVĐK tỉnh Kon Tum

Vừa trúng gói thầu gần 3 tỷ đồng tại TPHCM, năng lực của Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Tiến An tiếp tục được chú ý khi doanh nghiệp này sở hữu lịch sử trúng 88/104 gói thầu đã tham gia, đặc biệt là tỷ lệ thắng 100% tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.