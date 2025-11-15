Công trình trên taluy âm đèo Tà Nung tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa

Tại đèo Tà Nung, nhiều hạng mục xây dựng trên taluy âm dốc lớn, thiếu gia cố, làm tăng nguy cơ sạt lở nặng nề hơn trong mùa mưa và khiến người đi đường lo ngại.

Ngày 14/11, ghi nhận thực tế tại đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho thấy nhiều hạng mục xây dựng được thi công ngay trên phần taluy âm có độ dốc lớn, nhưng không có biện pháp gia cố phù hợp. Các lối đi, bậc thang và sàn gỗ được neo trực tiếp vào sườn dốc yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời điểm mưa nhiều.

Công trình bên đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Tại một số vị trí sát mép đường, việc đào xẻ mái dốc đã làm phá vỡ cấu trúc tự nhiên. Gần khúc cua còn xuất hiện một hồ chứa nước, trong khi dọc bề mặt mái dốc hình thành các vệt trôi đất, cho thấy dòng nước từng chảy mạnh qua khu vực, tác động đáng kể lên nền đất dễ bị sụt lún.

Nhiều hạng mục của công trình bên đèo Tà Nung đang thi công.

Đèo Tà Nung từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vào tháng 8/2024. Khi đó, đoạn đường bị sạt dài khoảng 6m, sâu 2m, tạo thành hàm ếch dưới mặt đường. Một vết nứt kéo dài khoảng 20m cũng xuất hiện dọc tuyến, đất đá taluy âm bị cuốn xuống vực sâu hơn 15m, gây ách tắc giao thông vào thời điểm lượng du khách đổ về tăng cao.

Đèo Tà Nung từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vào tháng 8/2024.

Hiện nay, việc xuất hiện thêm các công trình xây dựng trên taluy âm khiến nhiều người dân, tài xế và khách du lịch qua lại khu vực bày tỏ bất an. Họ cho rằng chỉ cần một trận mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở có thể tái diễn, đe dọa an toàn người và phương tiện.

Người dân, tài xế và khách du lịch mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá tình trạng mái dốc cũng như hoạt động xây dựng tại khu vực, nhằm kịp thời chấn chỉnh và đảm bảo an toàn trên tuyến đèo này.