Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên QL 20 và QL 28

Sau đợt mưa kéo dài khiến nhiều đoạn đường sạt lở, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn giao thông và người dân.

Sáng 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt và tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.

Đèo D’Ran trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở và sụt lún.

Theo quyết định, tình huống khẩn cấp được xác định tại đoạn Km262+400 đến Km262+530 đèo D’Ran, Quốc lộ 20 thuộc địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt và đoạn Km47+252 đến Km54+000 đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 thuộc địa bàn xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở, sụt lún tại khu vực đèo D’Ran. Ảnh: Bảo Giang

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Các biện pháp gồm cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực nguy hiểm; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại hiện trường để quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm thông suốt, an toàn.

Về lâu dài, cơ quan chức năng phải xác định nguyên nhân sạt lở, lún nứt và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục ổn định, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tài sản và tính mạng người dân trên các tuyến quốc lộ.

Đèo D’Ran trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở và sụt lún, UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp để ứng phó và bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, từ ngày 26 đến 30/10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, lún nứt tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 28, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.