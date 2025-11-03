Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên QL 20 và QL 28

Sau đợt mưa kéo dài khiến nhiều đoạn đường sạt lở, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn giao thông và người dân.

Bảo Giang

Sáng 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt và tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.

dji-0033.jpg
Đèo D’Ran trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở và sụt lún.

Theo quyết định, tình huống khẩn cấp được xác định tại đoạn Km262+400 đến Km262+530 đèo D’Ran, Quốc lộ 20 thuộc địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt và đoạn Km47+252 đến Km54+000 đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 thuộc địa bàn xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.

img-1382.jpg
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở, sụt lún tại khu vực đèo D’Ran. Ảnh: Bảo Giang

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Các biện pháp gồm cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực nguy hiểm; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại hiện trường để quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm thông suốt, an toàn.

Về lâu dài, cơ quan chức năng phải xác định nguyên nhân sạt lở, lún nứt và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục ổn định, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tài sản và tính mạng người dân trên các tuyến quốc lộ.

Đèo D’Ran trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở và sụt lún, UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp để ứng phó và bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, từ ngày 26 đến 30/10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, lún nứt tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 28, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

#Ứng phó thiên tai sạt lở #An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng #Biện pháp khẩn cấp đèo D’Ran #Quản lý #ứng phó mưa lớn #Khắc phục sạt lở đường bộ

Bài liên quan

Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở, quốc lộ 28B qua Lâm Đồng tạm gián đoạn

Chiều 27/10, mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, làm giao thông tạm gián đoạn.

Khoảng 16h ngày 27/10, trên quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường, vùi lấp một phần tuyến giao thông. Sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện, song làm ách tắc cục bộ.

4.jpg
Hiện trường sạt lở đất đá trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) chiều 27/10.
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, đèo Gia Bắc tê liệt hoàn toàn

Đất đá tràn xuống từ taluy dương, khoét sâu taluy âm, tạo hàm ếch nguy hiểm. Giao thông trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua Sơn Điền bị tê liệt nhiều giờ.

Sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, sáng 28/10, đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) bị chia cắt nghiêm trọng do hàng loạt điểm sạt lở lớn nhỏ, khiến toàn tuyến tê liệt hoàn toàn.

12.jpg
Đất đá từ taluy dương đổ xuống vùi kín mặt đường trên đèo Gia Bắc, sáng 28/10.
Xem chi tiết

Xã hội

Bị nước cuốn khi đi trong mưa lớn, một phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Mưa lớn khiến đường trơn trượt, người phụ nữ ở xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) không may ngã xuống mương ven đường, bị nước cuốn đi và tử vong.

Tối 1/11, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, một phụ nữ trên địa bàn không may bị nước cuốn tử vong khi đang trên đường về nhà trong lúc mưa lớn.

z7179300102613-de6ae221810f0bbde298930bcdb6f5c2.jpg
Nơi bà T. bị gặp nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới