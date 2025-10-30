Sạt lở đèo D’ran, Lâm Đồng phong tỏa toàn tuyến để ứng phó

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran – Quốc lộ 20. Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua, tuyến đèo D’ran – Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Toàn cảnh nhìn từ trên cao khu vực sạt lở trên đèo D’ran - Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 30/10, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai phương án xử lý khối lượng khoảng 60.000m3 đất đá tại khu vực đồi cao phía taluy dương thuộc phường Xuân Trường – Đà Lạt. Đây là vị trí xuất hiện vết nứt lớn kéo dài, diện tích khoảng 3.500m2, cao hơn 30m, có nguy cơ trượt xuống mặt đường bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp an toàn tuyến đèo.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới khẩn trương san gạt, xúc dọn đất đá và cây đổ để sớm thông tuyến.

Tại vị trí Km262+400 Quốc lộ 20, cách chân đèo D’ran khoảng 5km, nền đường cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt và sụt lún dài hơn 10m, ngay khu vực dẫn vào cầu Treo. Rất may, phần cầu dài 10m này hiện chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đoạn sạt lở kéo dài gần 200m, phía trên đỉnh đồi còn nhiều cây thông cổ thụ nghiêng ngả, nguy cơ tiếp tục sạt xuống bất cứ lúc nào.

Hiện toàn bộ khu vực trên đã được phong tỏa hai chiều, lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân và các đơn vị liên quan trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông.

Khu vực Cầu Treo (Km262+500 Quốc lộ 20) – điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran – hiện đang được lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, các đơn vị đang huy động nhân lực và thiết bị cơ giới để giải phóng đất đá, cưa hạ cây đổ, san gạt hiện trường, phấn đấu sớm thông tuyến tạm thời cho xe nhỏ, tải trọng thấp. Tuy nhiên, việc cho phép lưu thông hoàn toàn sẽ chỉ được thực hiện sau khi cơ quan chuyên môn đánh giá bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Khối lượng đất đá tràn xuống chắn hết nửa phần mặt đường.

Để phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện từ Khánh Hòa lên Đà Lạt nên đi theo tuyến đèo Ngoạn Mục – Quốc lộ 27, sau đó vòng ra Quốc lộ 20 để lên Đà Lạt qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa. Các phương tiện từ Đà Lạt đi ngược lại cũng cần tuân thủ hướng dẫn, tuyệt đối không cố vượt qua đèo D’ran khi chưa có thông báo thông tuyến chính thức.

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương khắc phục hiện trường, ưu tiên đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa sạt lở, khi mưa lũ vẫn còn diễn biến khó lường.