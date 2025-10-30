Hà Nội

Xã hội

Sạt lở đèo D’ran, Lâm Đồng phong tỏa toàn tuyến để ứng phó

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran – Quốc lộ 20. Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua, tuyến đèo D’ran – Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

toan-canh.jpg
Toàn cảnh nhìn từ trên cao khu vực sạt lở trên đèo D’ran - Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 30/10, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai phương án xử lý khối lượng khoảng 60.000m3 đất đá tại khu vực đồi cao phía taluy dương thuộc phường Xuân Trường – Đà Lạt. Đây là vị trí xuất hiện vết nứt lớn kéo dài, diện tích khoảng 3.500m2, cao hơn 30m, có nguy cơ trượt xuống mặt đường bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp an toàn tuyến đèo.

anh-minhhau.jpg
Lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới khẩn trương san gạt, xúc dọn đất đá và cây đổ để sớm thông tuyến.

Tại vị trí Km262+400 Quốc lộ 20, cách chân đèo D’ran khoảng 5km, nền đường cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt và sụt lún dài hơn 10m, ngay khu vực dẫn vào cầu Treo. Rất may, phần cầu dài 10m này hiện chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đoạn sạt lở kéo dài gần 200m, phía trên đỉnh đồi còn nhiều cây thông cổ thụ nghiêng ngả, nguy cơ tiếp tục sạt xuống bất cứ lúc nào.

Hiện toàn bộ khu vực trên đã được phong tỏa hai chiều, lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân và các đơn vị liên quan trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông.

anh-sat.jpg
Khu vực Cầu Treo (Km262+500 Quốc lộ 20) – điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran – hiện đang được lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, các đơn vị đang huy động nhân lực và thiết bị cơ giới để giải phóng đất đá, cưa hạ cây đổ, san gạt hiện trường, phấn đấu sớm thông tuyến tạm thời cho xe nhỏ, tải trọng thấp. Tuy nhiên, việc cho phép lưu thông hoàn toàn sẽ chỉ được thực hiện sau khi cơ quan chuyên môn đánh giá bảo đảm an toàn tuyệt đối.

anh-minh-hau.jpg
Khối lượng đất đá tràn xuống chắn hết nửa phần mặt đường.

Để phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện từ Khánh Hòa lên Đà Lạt nên đi theo tuyến đèo Ngoạn Mục – Quốc lộ 27, sau đó vòng ra Quốc lộ 20 để lên Đà Lạt qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa. Các phương tiện từ Đà Lạt đi ngược lại cũng cần tuân thủ hướng dẫn, tuyệt đối không cố vượt qua đèo D’ran khi chưa có thông báo thông tuyến chính thức.

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương khắc phục hiện trường, ưu tiên đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa sạt lở, khi mưa lũ vẫn còn diễn biến khó lường.

#Nguy cơ #sạt lở #đèo D'ran #Đà Lạt #Lâm Đồng #phong tỏa

Bài liên quan

Xã hội

Sạt lở núi chắn đường độc đạo, 52 hộ dân tại xã Thanh Bồng bị cô lập

Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại Quảng Ngãi khiến 239 người dân thuộc xã Thanh Bồng bị cô lập.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Bồng tỉnh Quảng Ngãi thông tin cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến 1 thôn trong xã bị cô lập.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 30/10, tại khu vực Cầu A Rin, tuyến đường liên thôn Trà Xanh đi thôn Băng, xã Thanh Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đèo D’ran sạt lở, nhiều vị trí mặt đường quốc lộ 20 rạn nứt

Sau đợt mưa lớn, đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đèo D’ran (tỉnh Lâm Đồng). Cơ quan chức năng ghi nhận thêm nhiều điểm sụt lún, nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

8-7577.jpg
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nền đất khu vực đèo D’ran (phường Xuân Trường – Đà Lạt, Lâm Đồng) bị bão hòa nước. Đêm 28/10, hàng tấn đất đá cùng nhiều cây thông cổ thụ bất ngờ sạt xuống mặt đường, làm tê liệt hoàn toàn tuyến quốc lộ 20 qua khu vực Cầu Treo.
7-6638.jpg
Sáng 29/10, lực lượng chức năng vẫn duy trì phong tỏa hiện trường, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều để đảm bảo an toàn. Tại vị trí sạt lở chính, lớp đất đá phủ dày hơn một mét, kéo dài hàng chục mét, kèm theo nhiều gốc thông bật rễ, chắn ngang mặt đường.
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn gây ngập sâu, nhiều tuyến đèo ở Lâm Đồng sạt lở

Hai ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường tại tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu; một số tuyến đèo sạt lở, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trong hai ngày 26 và 27/10, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng bị ngập sâu, thiệt hại đáng kể về kinh tế. Mưa lũ cũng gây sạt lở tại nhiều vị trí trên đèo Sông Pha (nối Khánh Hòa - Lâm Đồng) và quốc lộ 28B (nối Mũi Né - Đà Lạt), làm gián đoạn lưu thông.

lulutlamdong-cropped-1761617345306.jpg
Lực lượng chức năng sơ tán người dân vùng ngập lụt tại xã Hiệp Thạnh đến nơi an toàn (Ảnh: An Chi).
Xem chi tiết

