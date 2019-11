Trên tay Xiaomi Mi Watch: Apple Watch của thế giới Android

Tính đến Q2 2019, Xiaomi là nhà sản xuất dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh với 17.3% thị phần (theo số liệu của IDC). Sự thành công của Xiaomi chủ yếu đến từ dòng sản phẩm vòng đeo tay sức khoẻ Mi Band. Mi Band thu hút người dùng bởi giá rẻ, nhưng vì chi phí sản xuất hạn chế nên Mi Band cũng bộc lộ rõ những hạn chế về màn hình, tính năng, kiểu dáng... Khi mà người dùng ngày càng có nhu cầu sử dụng những thiết bị đeo thông minh với kiểu dáng đẹp và nhiều tính năng như Apple Watch, rõ ràng Xiaomi không thể cứ mãi ỷ lại vào giá rẻ làm thế mạnh của mình.

Chính vì vậy, mới đây tại Trung Quốc, Xiaomi đã ra mắt chiếc đồng hồ thông minh Mi Watch. Xiaomi Mi Watch mới mang thiết kế rất giống với Apple Watch, bao gồm mặt đồng hồ hình vuông, núm vặn "Digital Crown", hỗ trợ eSIM và giao diện phần mềm với nhiều điểm tương đồng.

Do được trang bị nhiều công nghệ hơn hẳn so với Mi Band, vì vậy mức giá của Mi Watch cũng cao hơn nhiều. Tại Trung Quốc, Mi Watch có giá 4.3 triệu đồng, đắt gấp 10 lần so với Mi Band 4. Thực tế, giá của Mi Watch không kém cạnh là bao so với mẫu Apple Watch Series 3. Là "bản sao" nhưng giá ngang với hàng thật, Mi Watch không được công đồng đánh giá cao. Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, Mi Watch chỉ có một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Trung, vậy nên người dùng sẽ khó có thể sử dụng chiếc đồng hồ này.

Tuy nhiên, cũng như nhiều sản phẩm Xiaomi khác, Mi Watch được dự đoán sẽ tụt giá trong thời gian tới. Khi mức giá của Mi Watch ở mức dễ chịu hơn và có hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, rất có thể đây sẽ là sự lựa chọn xứng đáng.

Biết rằng đồng hồ Apple Watch vẫn tốt hơn, nhưng Mi Watch có một ưu điểm mà Apple Watch không thể có, đó là hỗ trợ Android. Và, đối với người dùng Android mong muốn có một chiếc smartwatch giống như Apple Watch, đồng hồ Mi Watch sẽ là thứ gần nhất mà họ có thể có được.