Top 5 điều kỳ diệu sẽ có trên Galaxy S10

Nhiều tin đồn cho hay Galaxy S10 sẽ có nhiều camera phía sau, máy quét dấu vân tay trong màn hình "siêu âm" và màn hình Infinity O với “lỗ khuyên” chứa camera selfie. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này sẽ còn có nhiều nâng cấp hấp dẫn hơn nữa.

Ảnh concept Galaxy S10 và Galaxy S10+.

Có thể nói, Galaxy S10 rất quan trọng đối với vận may của Samsung vào năm 2019. Thông số kỹ thuật của chúng sẽ phần nào đó chịu nhiều áp lực từ các công ty điện thoại khác. Là phiên bản Galaxy kỷ niệm 10 năm, Galaxy S10 sẽ nhận được những lời khen nếu có những cải tiến nhưng cũng sẽ bị chỉ trích gay gắt nếu thiết bị này có quá nhiều điểm tương đồng với model năm ngoái.



Dưới đây là top 5 tính năng được kỳ vọng trên Galaxy S10, có thể giúp sản phẩm này tăng doanh số bán hàng đột biến.

1. Camera 3D cảm biến chiều sâu

Không còn nghi ngờ gì nữa, Galaxy S10 sẽ có máy quét dấu vân tay trên màn hình. Điều quan trọng nữa là loạt Galaxy S10 sẽ có một camera cảm biến chiều sâu 3D bên trong. Dòng Galaxy thực sự đã chậm chân về công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong hai năm nay, kém hơn nhiều so với Face ID của Apple. Do đó, hãng này cần nâng cấp công nghệ lên lập bản đồ khuôn mặt nếu muốn duy trì tính cạnh tranh.

Galaxy S9 và Galaxy Note 9 đã có máy quét mống mắt tích hợp giúp xác minh danh tính và thanh toán an toàn cho hàng hóa và dịch vụ di động. Nhưng bên cạnh đó, Samsung cũng đã gặp phải sự cố với công nghệ mở khóa bằng khuôn mặt trên Galaxy S9 - Quét thông minh (Intelligent Scan) không đủ an toàn để xác minh giao dịch tiền tệ.

Galaxy S10 sẽ được tích hợp chip Snapdragon 855.

Dự kiến, camera selfie 3D sẽ hữu ích cho những nhiệm vụ khác ngoài việc mở khóa bằng khuôn mặt và thanh toán di động. Loại cảm biến độ sâu này cũng sẽ mở ra các loại ảnh chân dung khác nhau, có thể cải thiện chất lượng ảnh chụp selfie đồng thời cho phép các hiệu ứng mới, ví dụ như đổi nền hoặc áp dụng bộ lọc mới.



Không những thế, camera lập bản đồ sẽ nâng cấp tính năng AR Emoji của Galaxy S9 hiện có để thách thức Memoji của Apple. Cuối cùng, một camera selfie 3D cũng có thể nâng cao trải nghiệm tương tác ảo AR khá thú vị.

Tin vui là bộ vi xử lý sẽ được tích hợp bên trong Galaxy S10 sẽ là Snapdragon 855 của Qualcomm, hỗ trợ camera 3D. Nhờ đó, Samsung sẽ phải lập trình xung quanh thành phần phụ trợ để có được phiên bản Face ID của mình.

Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn mong chờ Galaxy S10 sử dụng máy quét dấu vân tay siêu âm của Qualcomm bên cạnh chức năng mở khóa bằng khuôn mặt 3D. Một trong những điểm trừ lớn nhất khi sử dụng iPhone X là nếu Face ID thất bại, điện thoại sẽ không có bản sao lưu sinh trắc học để mở khóa điện thoại (bạn phải sử dụng mật mã). Trong khi đó, Samsung mang tới cả hai giải pháp tiện ích.

2. Hình ảnh ngang tầm Pixel 3

Năm nay, Galaxy S9 mang đến cho chúng ta một camera phía sau sáng tạo với ống kính thay đổi khẩu độ linh hoạt khi cảm nhận được điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, camera khiến chúng ta phải ngưỡng mộ lại thuộc về Pixel 3 và Pixel 3 XL.

Ở bên ngoài, cặp Pixel 3 không có gì đặc biệt với ống kính đơn ở mặt sau. Nhưng phần mềm bên trong cung cấp cho người dùng độ tương phản rõ ràng nhất, chi tiết nhất, tốt nhất trên thị trường điện thoại thông minh hiện nay. Và camera có khẩu độ kép của Galaxy S9 thực tế không hoàn hảo như quảng cáo.

Samsung đã cải thiện camera của Galaxy S9 bằng Galaxy Note 9 với phần mềm AI, tối ưu hóa các cài đặt. Đây cũng sẽ là một sự bổ sung đáng giá cho Galaxy S10 năm tới.

3. Bộ nhớ trong từ 128GB

Samsung thường ưu tiên tích hợp các thông số kỹ thuật tốt nhất cho dòng Galaxy Note cao cấp. Tuy nhiên, loạt điện thoại kỷ niệm 10 năm của hãng cũng xứng đáng được nâng cấp. Do đó, loạt Galaxy S10 dự kiến sẽ có bộ nhớ trong từ 128GB, sánh ngang với Galaxy Note 9.

Trên thực tế, việc này sẽ trở nên khó khăn vì Samsung luôn muốn giữ Galaxy S10 rẻ hơn Galaxy Note 9. Bù lại, những chiếc smartphone có bộ nhớ trong lớn như vậy sẽ cạnh tranh mạnh mẽ đối với iPhone giá 1.000 USD cùng bộ nhớ trong chỉ từ 64GB, đặc biệt là nếu thiết bị của Samsung có giá bán thấp hơn. Trong thời đại mà mọi người thích chụp và lưu nhiều tệp ảnh và video lớn hơn, dung lượng lưu trữ được tích hợp trong điện thoại lớn tất nhiên sẽ được ưu tiên hơn.

4. Tích hợp tương tác ảo AR với sự giúp đỡ của Google

Tai nghe Gear VR của Samsung đã khiến thiết bị trở thành một máy nghe nhạc lý tưởng trong không gian thực tế ảo. Tuy nhiên, AR trên điện thoại vẫn chưa phải là thế mạnh của thương hiệu này.

Thực tế là Google đã phát triển nền tảng này trong năm nay, giúp người dùng có thể chơi cùng một trò chơi AR trên thiết bị iPhone hoặc Android. Do đó, Galaxy S10 năm tới có thể nắm bắt được cơ hội tiếp cận với AR khi "bắt tay" với Google. Rõ ràng, AR hiện tại không thể kích thích người mua điện thoại nhiều hơn vì vậy việc đầu tư vào AR sẽ hơi lãng phí cho nhà sản xuất smartphone.

5. Sửa chữa những khuyết điểm

Mọi điện thoại đều có những khuyết điểm riêng và Galaxy S9+ năm nay cũng vậy. Một số lỗi thường gặp trên sản phẩm này bao gồm: coppy – paste, Gmail tự đóng lại khi nhấn Gửi,...

Chiếc điện thoại Samsung có màn hình gập lại được.