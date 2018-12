Samsung Galaxy S10 lộ diện với mặt trước tràn viền

Tài khoản Ice Universe vừa đăng tải lên Twitter một hình ảnh được cho là mặt kính phía trước của chiếc Samsung Galaxy S10. Theo đó, bức hình này được ghi kèm với chú thích "Beyond", đây là tên mã máy được đồn đoán trong nhiều thông tin rò rỉ trước đây.



Hình ảnh này cho thấy mặt trước của chiếc Galaxy S10 đã được thiết kế gần như tràn viền hoàn toàn. Phần cạnh vẫn được vát cong sang hai bên, đồng thời viền trên và dưới đã được làm mỏng đi đáng kể khi so với thế hệ S9.

Theo Tomsguide, Samsung sẽ phát hành 4 phiên bản khác nhau của chiếc Galaxy S10 với tên mã lần lượt Beyond 0, Beyond 1, Beyond 2 và Beyond X. Hiện chưa rõ hình ảnh này là thiết kế của phiên bản nào.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy S10 có mặt trước tràn viền gần như hoàn toàn. Ảnh: Ice Universe.

Ba mẫu Beyond 0, Beyond 1, Beyond 2 sẽ có kích thước màn hình lần lượt 5,8 inch, 6,1 inch và 6,4 inch. Các nguồn tin cũng cho thấy hai chiếc Galaxy S10 cao cấp hơn với tên mã Beyond 1, Beyond 2 sẽ được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, trong khi cảm biến vân tay của mẫu Beyond 0 sẽ đặt ở phím nguồn phía cạnh bên.



Mẫu máy cao cấp nhất có tên mã "Beyond X" sẽ được trang bị màn hình 6,7 inch, hỗ trợ 6 camera với 4 camera ở mặt lưng và 2 camera selfie. Đồng thời, máy cũng được tích hợp công nghệ 5G.