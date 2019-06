Chi tiết Oppo Reno hồng ngọc trai - camera ‘vây cá mập’, giá 13 triệu

Sau F11 và F11 Pro, Reno là sản phẩm chủ lực tiếp theo của Oppo tại thị trường Việt Nam. Smartphone này thu hút người dùng nhờ thiết kế camera ẩn dạng "vây cá mập", màn hình tràn viền và công nghệ sạc nhanh. Sau gần một tháng ra mắt tại Việt Nam, Reno được bổ sung thêm phiên bản màu hồng, phù hợp với người dùng nữ. Phần mặt lưng máy có thể thay đổi màu sắc, đậm nhạt theo từng góc độ ánh sáng khác nhau. Camera trượt dạng “vây cá mập” của máy được làm màu hồng, tạo cảm giác đồng bộ và đẹp mắt. Camera này cho tốc độ trượt khoảng 0,8 giây, giúp người dùng có thể nhanh chóng mở khóa khuôn mặt hay selfie. Bên cạnh đó, camera này còn được tích hợp công nghệ AI, có thể nhận biết được giới tính, độ tuổi của người chụp, từ đó điều chỉnh màu da, ánh sáng … cho phù hợp với từng đối tượng. Ở mặt lưng của thiết bị không có sự thay đổi so với các phiên bản khác, vẫn được trang bị camera kép đặt dọc, không lồi lên. Đường dọc chạy dài chứa logo Oppo đã được làm màu trắng để phù hợp với tổng thể của máy. Phần khung của máy có màu hồng, sơn nhám mang đến cảm giác cầm nắm tốt, không quá trơn. Oppo còn chăm chút cho sản phẩm này bằng các đường kẻ hình sợi chỉ nhỏ chạy dọc phần khung kim loại, mang đến cảm giác cao cấp. Nhìn chung, màu hồng trên Oppo Reno cho cảm giác tươi mới và sang trọng hơn so với các phiên bản khác. Phần viền ở mặt trước của máy được làm màu đen kết hợp với mặt lưng màu hồng. Model này sở hữu màn hình tràn viền 6,4 inch, Full HD+, chiếm 93,1% tỷ lệ thân máy và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 6. Ngoài thay đổi về màu sắc, Reno phiên bản màu hồng không có nhiều thay đổi về cấu hình so với các màu khác. Máy dùng chip Snapdragon 710, RAM 6 GB, bộ nhớ 256 GB. Reno sở hữu viên pin có dung lượng 3.765 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Công nghệ này giúp thiết bị có thể sạc 0% lên đến 75% chỉ trong vòng 30 phút. Reno sở hữu viên pin có dung lượng 3.765 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Công nghệ này giúp thiết bị có thể sạc 0% lên đến 75% chỉ trong vòng 30 phút. Camera của máy được trang bị chế độ chụp đa dạng như đêm, chuyên gia hay xóa phông… Ảnh cho ra khá chi tiết, màu sắc có phần đậm hơn so với thực tế. Trên thực tế, màu sắc cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người dùng. Việc bổ sung thêm màu mới còn giúp Oppo giữ nhiệt cho thị trường trong khi chờ những model tiếp theo ra mắt.

