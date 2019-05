Cận cảnh laptop màn hình gập đầu tiên trên thế giới

Màn hình gập được xem là công nghệ tương lai, tạo ra xu hướng mới trong ngành công nghiệp smartphone. Lenovo vừa giới thiệu một nguyên mẫu laptop sử dụng công nghệ màn hình gập với thương hiệu ThinkPad. Lenovo cho biết nguyên mẫu này đã được phát triển trong hơn 3 năm, dự kiến ra mắt vào năm 2020, bên cạnh dòng sản phẩm cao cấp ThinkPad X1. Chiếc laptop màn hình gập đầu tiên này được định hướng phát triển thành một thiết bị máy tính xách tay cao cấp hoạt động độc lập, không phải là máy tính bảng hay phụ kiện rời. Máy đươc trang bị màn hình OLED kích thước 13,3 inch, tỷ lệ 4:3, độ phân giải 2K. Màn hình này được thiết kế có thể gập vào trong tương tự một cuốn sách. Nguyên mẫu này đã có thể tương thích với đa số phần mềm cơ bản trên hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, để có thể tối ưu trải nghiệm màn hình gập, Lenovo cũng như Microsoft cần thêm nhiều thời gian. "Tôi thực sự thích thú với nguyên mẫu laptop này. Nó có kích thước nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang theo người nhưng vẫn giữ được không gian làm việc rộng rãi", Chaim Gartenberg, cây bút công nghệ từ The Verge chia sẻ. Tuy nhiên, do đây vẫn là một nguyên mẫu, các chi tiết trên máy vẫn chưa được hoàn thiện tốt. Phần gập ở giữa để lại nếp nhăn khá rõ. Thêm vào đó, chất lượng hiển thị của màn hình không tốt, góc nhìn kém, màu sắc sai lệch hoàn toàn khi nhìn nghiêng. Theo The Verge, chiếc laptop này có thể được ứng dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Người dùng có thể gập lại để sử dụng như một chiếc laptop, sử dụng toàn màn hình như một mẫu máy tính bảng cỡ lớn hoặc kết nối với các phụ kiện chuột, bàn phím rời để dùng như máy tính bàn. Lenovo cho biết nguyên mẫu này sẽ hỗ trợ một số loại bút cảm ứng, cho phép viết, vẽ trực tiếp lên màn hình. Các thông số kỹ thuật như CPU, RAM, bộ nhớ hay dung lượng pin đều chưa được tiết lộ. Giá bán và ngày phát hành chính thức cũng không được công bố. Lenovo cho biết công ty đang tập trung thử nghiệm khả năng gập mở của màn hình, nhằm đảm bảo sản phẩm không gặp bất cứ lỗi gì khi bán ra.

