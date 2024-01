Doãn Hải My ra dáng ngôi sao từ bé

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My mới đây đã chia sẻ hai bức ảnh của cô khi còn nhỏ. Trong đó, Hải My gây chú ý với gương mặt bụ bẫm, dễ thương, đôi mắt to tròn và đôi môi được chính chủ mô tả là "cong tớn". Đây cũng là đặc điểm dễ dàng bắt gặp ở Doãn Hải My khi lớn. Cô nàng thường xuyên khoe nụ cười toả nắng, cong cong khoé môi gợi cảm.

Khoảnh khắc hiếm ngày bé khi Doãn Hải My chung khung hình với Hồ Ngọc Hà

Một khoảnh khắc khác, Doãn Hải My chung khung hình với "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Từ mười mấy năm về trước, bà xã Đoàn Văn Hậu đã ra dáng là một nhân vật của công chúng trong tương lai.



Ngay từ khi còn nhỏ, tiểu thư Hà thành đã có biểu cảm và cách tạo dáng tự tin khi nhìn vào ống kính. Đến khi trưởng thành, cô gái sinh năm 2001 đã trở thành mẫu ảnh quen mặt, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Loạt ảnh thời thơ bé của bà xã Đoàn Văn Hậu đang gây chú ý

Trước khi dính tin đồn hẹn hò Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đã là hot girl Hà thành với gương mặt xinh đẹp, phong cách tiểu thư sang chảnh. Tuy nhiên không thể phủ nhận, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My còn nổi tiếng hơn hẳn nhờ danh xưng bạn gái của hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc nhất ĐT Việt Nam 6 năm trở lại đây. Anh được triệu tập lên ĐT Việt Nam từ năm 18 tuổi, có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với vô số danh hiệu ở các CLB anh từng khoác áo, cùng những thành tích của các đội tuyển Việt Nam.