Vợ top 10 Hoa hậu của Đoàn Văn Hậu bất ngờ xả ảnh hồi bé

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã trôi qua gần 1 tuần nhưng trên MXH, những khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu chú rể vẫn được chia sẻ rầm rộ. Thậm chí nhiều người còn gọi đây là cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây lụy nhất hiện tại. Mới đây, những khoảnh khắc ngày bé của Doãn Hải My được chia sẻ trở lại và thu hút sự chú ý từ dân mạng. Trong loạt ảnh này, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn còn là một bé gái nhỏ xíu nhưng rất dễ thương. Đặc biệt từ khi còn bé, Doãn Hải My đã cho thấy đôi chân dài miên man, dự báo tương lai mỹ nhân của cô nàng. Cũng chính từ loạt ảnh hồi bé này, dân mạng phải gật gù đồng tình Doãn Hải My được hưởng trọn gen dáng đẹp từ mẹ - cô Đoàn Phương Mai. Bởi lẽ trong những khoảnh khắc “ngày xửa ngày xưa” của 2 mẹ con, cô Mai cũng để lộ đôi chân dài, thẳng tắp. Doãn Hải My từng được bố mẹ tham gia các hoạt động văn nghệ từ khi còn bé. Nhan sắc của cô nàng cũng vượt trội ngay từ tấp bé.

