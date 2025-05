"Nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân 98 lại chuẩn bị "đập đi xây lại"

Dưới bài đăng, một cư dân mạng trực tiếp hỏi Ngân 98: "Sửa nữa hả chị". nữ DJ hot girl cũng lên tiếng xác nhận. Dòng trạng thái này của Ngân 98 khiến không ít người hoang mang lo lắng. Nguyên do vì Ngân 98 đã phẫu thuật thẩm mỹ liên tục trong thời gian qua quá nhiều tới hơn 10 lần. Nhiều netizen còn cho rằng bạn gái Lương Bằng Quang đã "nghiện" chuyện dao kéo. Tính tới thời điểm hiện tại, Ngân 98 đã thực hiện "dao kéo" gương mặt tới hơn 10 lần Vào tháng 8/2024, Ngân 98 từng cho biết quyết định phẫu thuật vì muốn sửa nét trên gương mặt hiền hơn. Cô còn khẳng định bản thân không đủ can đảm để "dao kéo" lần nữa. "Mấy đợt trước tôi cũng có nói đi thẩm mỹ muốn làm sao để nhìn mặt của tôi nét nào ra nét đấy, trông phải đứng tuổi và dữ lên tí xíu. Còn lần này, tôi đi sửa cho nó hiền lại. Chắc là tôi không dám sửa nữa đâu, không dám làm ca đại phẫu nữa đâu vì ca vừa rồi quá đau". Ngân 98 chia sẻ. Tuy nhiên chỉ sau đó khoảng vài tháng, Ngân 98 tiết lộ trên sóng livestream đã bị nhiễm trùng mũi nghiêm trọng. Nữ DJ đã phải phẫu thuật tháo mũi và cho biết rất đau lớn, thậm chí bị ngất xỉu: "Cái mũi tôi làm lần này sau rất đau. Hôm bữa tôi truyền thuốc không nổi luôn, về nhà xỉu luôn. Trong vòng 1 tháng tôi bị lấy mất hai khúc sườn. Lấy 2 lần luôn, giờ tôi bị hai cái sẹo". Về việc thoải mái công khai chia sẻ chuyện "dao kéo", Ngân 98 từng tiết lộ lý do: "Tôi luôn thích chia sẻ mọi thứ về mình cho mọi người biết. Mọi thứ tôi chia sẻ đều là những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình".

