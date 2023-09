Vợ tương lai Đoàn Văn Hậu nói 1 câu, netizen biết đâu là "nóc nhà"

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang là couple được nhiều bạn trẻ yêu thích. Bởi chàng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nàng là top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lại sở hữu học vấn “khủng”, cả hai nhiều lần được khen ngợi vì hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách. Mới đây nhất, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn có màn cầu hôn ngọt ngào khiến dân tình rần rần thích thú, mong chờ đám cưới hoành tráng của cặp trai tài, gái sắc. Tính đến hiện tại, cặp đôi đã yêu nhau 3 năm nhưng chỉ mới công khai mối quan hệ khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Từ đó đến nay, Văn Hậu và Hải My không ngần ngại khoe những khoảnh khắc yêu đương trên MXH. Netizen cho hay chỉ cần nhìn vào cách trò chuyện cũng biết ai là “nóc nhà” khi cả hai chuẩn bị về chung nhà của Đoàn Văn Hậu. Theo đó khi đăng tải khoảnh khắc xúc động trong buổi lễ cầu hôn, Đoàn Văn Hậu không chỉnh sáng hình khiến vợ sắp cưới càu nhàu: “Yêu bạn… Nhưng bạn không đẩy sáng lên được hả bạn? Mọi người lại tưởng tớ đen thật thế thì…” . Dân mạng bật cười cho rằng dù chưa kết hôn nhưng dường như Đoàn Văn Hậu đã gia nhập hội “cá con” khi bị vợ sắp cưới “nạt”. Mặt khác, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với Doãn Hải My bởi gia đình có hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào việc chụp hình hay đăng hình đẹp của vợ lên MXH. Trước đó, trong một lần bình luận vào ảnh của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu cũng từng gọi vui người yêu là “lion” (sư tử). Nam cầu thủ có ý bông đùa bạn gái có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán hơn trong mối quan hệ. Trong khi đó, Doãn Hải My lại nhanh chóng từ chối và cho rằng mình hiền khô: “Lion gì, tớ hiền queo” . Mặc dù hay trêu chọc nhau nhưng cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều dành cho đối phương những lời cực yêu thương.

