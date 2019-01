Dân mạng thương xót các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Long An

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn giao thông tại Bến Lức (Long An) liên tục được cập nhật trên báo chí, những con số thương vong cũng như khung cảnh của hiện trường, liên tục được CĐM đăng tải.

Chiều ngày 2/1, vụ tai nạn giao thông tại Bến Lức (Long An) diễn ra giữa xe đầu kéo container và 25 xe máy. Cụ thể, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP HCM đã tông vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong và 25 người bị thương.

Theo các bác sĩ có mặt trực tiếp điều trị cho các nạn nhân từ vụ tai nạn giao thông Long An cho biết, các nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy cẳng chân, chấn thương đốt sống cổ và một số khác thì bị đa chấn thương.

Sau khi vụ tai nạn giao thông ở Bến Lức , những hình ảnh và cả đoạn clip ghi lại phút giây kinh hoàng đã được chia sẻ rộng rãi trên MXH và nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đa phần các dân mạng đều chia sẻ sự cảm thông và xót xa với những người gặp nạn và cho rằng dừng đỗ đúng luật mà cũng không tránh khỏi được "tử thần hỏi thăm".

Cụ thể nickname Đoàn Nguyễn chia sẻ: "Xem clip mà bủn rủn cả tay chân. Thương cho bà con mình đi xe gắn máy đúng luật dừng đèn đỏ mà bị tai nạn như vậy. Hic... Tính mạng con người là trên hết. Đường quốc lộ còn nhỏ hẹp, thiết nghĩ Luật giao thông Việt Nam mình".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng có kinh nghiệm lái xe cũng phân tích rằng lý do gây tai nạn không thể do mất phanh như nhiều người đưa ra. Đó có thể là tài xế đã sử dụng rượu bia hay nghe điện thoại trong lúc lái xe.

Cụ thể nickname N.D.T chia sẻ: "Cái này là do chủ quan vừa nghe điện thoại vừa lái xe ỷ lại tay lái trợ lực. Xe container bây giờ sử dụng thắng hơi nếu không có hơi thì thắng xe sẽ bị bó lại, làm gì có chuyện mất thắng được, lí do không thể chấp nhận được, lỗi là do tài xế là chính".