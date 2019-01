Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Man City có hứng thú với sao Liverpool

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ London, Số tiền 64 triệu euro có thể không đắt với cái tên như Christian Pulisic, nhưng liệu Chelsea có quá liều với thương vụ này? Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Liverpool đang đẩy mạnh việc hoàn tất 2 bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này đó là Adrien Rabiot và Lloyd Kelly. Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, khả năng Chelsea giữ chân Eden Hazard trong mùa Hè tới là không cao. Đội bóng thành London hiện đang có kế hoạch tìm người thay thế và đó có thể là Dybala. Khi tình yêu với màu áo đỏ được khơi dậy trở lại dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Rashford quyết tâm sẽ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford và đã từ chối sang Real Madrid. Nguồn tin từ Don Balon xác nhận, Man United đang lên kế hoạch chiêu mộ Jean-Clair Todibo. Tờ báo Tây Ban Nha cho biết MU sẽ không từ bỏ thương vụ Eder Militao dù có sự can thiệp của Real Madrid. Theo Don Balon, Man City đã bày tỏ sự yêu thích Coutinho. Đội chủ sân Etihad muốn đưa ngôi sao 26 tuổi về CLB để thay thế David Silva, người đã 32 tuổi và không thể giữ phong độ đỉnh cao về lâu dài. Pep Guardiola có vẻ như rất yêu thích hậu vệ Andy Robertson, người đang trình diễn phong độ ấn tượng trong màu áo Liverpool. Ashley Young đã nổi lên như một mục tiêu chuyển nhượng gây sốc của gã khổng lồ Serie A là Inter Milan. Dù được Man Utd quan tâm, Ozil vẫn tỏ ra khá hững hờ. Tờ ESPN cho biết Ozil đã chọn ở lại Arsenal và sẽ chiến đấu cho vị trí chính thức của mình.

