Quý tử nhà Đoàn Văn Hậu lộ tố chất cầu thủ tương lai

Về chung nhà vào cuối năm 2023, tổ ấm của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My càng thêm viên mãn khi đón con trai đầu lòng. "Bé rồng" chào đời vào tháng 5/2024, được bố mẹ đặt tên Minh Đăng, tên thân mật là Lúa. Đến nay bé Lúa đã gần được một tuổi, Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My đã lập cho con trai một tài khoản mạng xã hội riêng, đồng thời thường xuyên đăng tải những video của Lúa lên trang cá nhân. Trong các video được bố mẹ đăng tải, bé Lúa lộ rõ vẻ hiếu động đầy đáng yêu. Dù chưa được một tuổi, cậu bé đã vô cùng cứng cáp, tự đứng vững mà không cần dựa vào bố mẹ hay ông bà. Trong đoạn clip khác, bé Lúa khi được bà bế thì không ngừng nhún nhảy hào hứng, miệng ê a chuyện trò. Netizen không khỏi thốt lên trước hình ảnh của con trai Đoàn Văn Hậu: "Ôi ra dáng cầu thủ tương lai rồi đấy", "có vẻ thích đá bóng lắm rồi nha", "đáng yêu quá chừng". Không thể phủ nhận rằng, Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Với thể hình lý tưởng, kỹ thuật vững vàng và tinh thần thi đấu mạnh mẽ, anh luôn là cái tên quan trọng trong đội hình của đội tuyển quốc gia. Nếu quý tử nhà Văn Hậu thừa hưởng được tố chất này, cùng với sự rèn luyện từ nhỏ, rất có thể cậu bé sẽ có một tương lai tươi sáng trên sân cỏ. Ngoài ra, với sự quan tâm đặc biệt của Văn Hậu dành cho con trai, việc bé được tiếp xúc sớm với bóng đá và thể thao là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự thích thú và mong đợi ngày cậu bé lớn lên, tiếp bước cha mình và trở thành một tài năng bóng đá mới của Việt Nam. Từ khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc bên con trai, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Về chung nhà vào cuối năm 2023, tổ ấm của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My càng thêm viên mãn khi đón con trai đầu lòng. "Bé rồng" chào đời vào tháng 5/2024, được bố mẹ đặt tên Minh Đăng, tên thân mật là Lúa. Đến nay bé Lúa đã gần được một tuổi, Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My đã lập cho con trai một tài khoản mạng xã hội riêng, đồng thời thường xuyên đăng tải những video của Lúa lên trang cá nhân. Trong các video được bố mẹ đăng tải, bé Lúa lộ rõ vẻ hiếu động đầy đáng yêu. Dù chưa được một tuổi, cậu bé đã vô cùng cứng cáp, tự đứng vững mà không cần dựa vào bố mẹ hay ông bà. Trong đoạn clip khác, bé Lúa khi được bà bế thì không ngừng nhún nhảy hào hứng, miệng ê a chuyện trò. Netizen không khỏi thốt lên trước hình ảnh của con trai Đoàn Văn Hậu: "Ôi ra dáng cầu thủ tương lai rồi đấy", "có vẻ thích đá bóng lắm rồi nha", "đáng yêu quá chừng". Không thể phủ nhận rằng, Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Với thể hình lý tưởng, kỹ thuật vững vàng và tinh thần thi đấu mạnh mẽ, anh luôn là cái tên quan trọng trong đội hình của đội tuyển quốc gia. Nếu quý tử nhà Văn Hậu thừa hưởng được tố chất này, cùng với sự rèn luyện từ nhỏ, rất có thể cậu bé sẽ có một tương lai tươi sáng trên sân cỏ. Ngoài ra, với sự quan tâm đặc biệt của Văn Hậu dành cho con trai, việc bé được tiếp xúc sớm với bóng đá và thể thao là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự thích thú và mong đợi ngày cậu bé lớn lên, tiếp bước cha mình và trở thành một tài năng bóng đá mới của Việt Nam. Từ khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc bên con trai, khiến nhiều người ngưỡng mộ.