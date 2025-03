Chồng Doãn Hải My hé lộ khoảnh khắc "cũ" của vợ

Trong khoảnh khắc mới đây được Đoàn Văn Hậu chia sẻ, Doãn Hải My tự tin khoe nhan sắc trong trẻo và sử dụng cốc làm đạo cụ để vừa hát, vừa gõ nhịp. Sau đó, Doãn Hải My nhanh chóng đăng lại video này kèm theo dòng chú thích: "Xấu hổ quá". Đoàn Văn Hậu không dừng lại ở đó mà còn khoe thêm video này trên nền tảng TikTok. Tiếp theo, Đoàn Văn Hậu lại tỏ ra bối rối vì hành động này: "Đang nằm ở ghế sofa, lạnh lẽo tâm hồn, buốt giá con tim quá". Doãn Hải My ngay lập tức tiếp lời: "Sao mặt mình căng thẳng thế nhở". Trước màn tương tác hài hước của cặp vợ chồng trẻ, cư dân mạng tỏ ra thích thú và để lại bình luận trêu đùa: "Doãn Hải My kiểu: Tôi cũng không ngờ luôn", "Nhà đang yên ổn sao anh lại chơi lớn thế", "Muốn biết tướng phu thê là như nào thì nhìn hai vợ chồng"... Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khá cởi mở, thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống hôn nhân. Cặp đôi dành phần lớn thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con trai đầu lòng. Thời gian gần đây, vợ chồng Đoàn Văn Hậu đang bận rộn chuẩn bị cho tổ ấm mới. Trên mạng xã hội, nam cầu thủ tỏ ra hào hứng và thường xuyên cập nhật tiến độ từng công đoạn. Doãn Hải My được nhận xét ngày càng xinh đẹp, nhuận sắc sau khi lấy chồng, sinh con. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kết hôn vào tháng 11 năm 2023. Sau gần hai năm chung sống, cặp đôi vẫn ngọt ngào, mặn nồng như thuở mới yêu. Tháng 5 năm ngoái, nàng WAGs hạ sinh quý tử đầu lòng.

