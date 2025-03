Chứng minh ngực thật, nữ YouTuber dùng bút thử độ đàn hồi

Yui Xin được biết tới là một hot Instagram với gần 2 triệu người theo dõi. Mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) có phong cách vô cùng gợi cảm, cuộc sống sang chảnh, giàu có được cô thường xuyên chia sẻ cùng người hâm mộ. Cô còn là người mẫu nội y đình đám tại thị trường châu Á cho những mẫu đồ lót do chính cô thiết kế. Mặc dù nổi tiếng là vậy, thế nhưng nữ YouTuber cũng thường xuyên gặp phải những bình luận khiếm nhã, trong đó không ít người chê bai cô nàng chỉ nổi tiếng nhờ vòng một. Ngoài ra, cũng có một số ý kiến nghi ngờ mức độ "thực tế" từ cơ thể gợi cảm của nữ YouTuber, cho rằng Xin Yuri đã có sự can thiệp từ thẩm mỹ. Im lặng trước những chỉ trích, thế nhưng mới đây Xin Yuri lại có màn đáp trả khá ngoạn mục. Không hiểu vô tình hay cô ý, trong đoạn video mới nhất, nàng hot girl trong lúc ngồi tại lớp học cắm hoa đã có màn sử dụng bút tự ấn vào vòng một của mình, chứng minh mức độ đàn hồi đồng thời khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt. Bản thân Xin Yuri cũng đang kiếm bộn nhờ vào sự nổi tiếng của mình. Cách đây chưa lâu, nữ Youtuber người Đài Loan (Trung Quốc) này vừa mua một chiếc xe đầu tiên của mình, Porsche 718 Cayman. Sau khi nhận xe, Xin Yuri thậm chí còn tự khoác lên người bộ trang phục khá gợi cảm, sau đó tiến hành tự rửa xế hộp của mình. Cứ với phong cách làm nội dung khôn ngoan như vậy, bảo sao các chỉ số trên kênh của cô nàng YouTuber không tăng mạnh theo thời gian. Không sở hữu tài năng nào quá đặc biệt, thế nhưng Xin Yuri lại được trời phú cho gương mặt xinh đẹp, và trên hết là thân hình quá gợi cảm với điểm nhấn là vòng một cup H của mình. Là một người có phong cách thời trang phóng khoáng nên hiếm thấy Yui Xin lên đồ kín đáo bao giờ. Với những người bình thường thì trang phục cô mặc được xem là quá táo bạo, nguy hiểm vì có thể hớ hênh bất kỳ lúc nào thì với cô lại bình thường. Cách đây chưa lâu, Yui Xin trong khoảnh khắc đi siêu thị với áo quây, mải miết chụp hình mà suýt hớ hênh vì vòng 1 quá lớn. Cô không mảy may để ý trong khi cộng đồng mạng thấy hồi hộp thay người đẹp vì chiếc áo như sắp rời bỏ cơ thể cô.

