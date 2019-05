Cô gái tự tử sau khi hỏi ý kiến cộng đồng mạng

Phương tiện truyền thông xã hội đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người hiện nay. Một số người có xu hướng làm những thứ ngớ ngẩn chỉ để thu hút sự chú ý. Thế nhưng đối với nhiều người, MXH dường như là nơi tuyệt vời nhất để trút bầu tâm sự. Họ chia sẻ sự bất lực, chán nản của bản thân, khi không thể tự mình đưa ra quyết định, họ nhờ tới những người bạn ảo trên mạng quyết định giùm.

Cô gái trẻ bị trầm cảm một thời gian khá dài. Như trong trường hợp, một cô gái người Malaysia đã tự tử sau khi có kết quả thăm dò ý kiến nên sống hay nên chết. Tưởng chỉ là trò đùa nhưng cô ấy đã làm thật khi số đông chọn nên chết. Người ta phát hiện ra thi thể của cô sau khi nhảy từ tầng 3 của một cửa hàng ở Bandar Baru Batu Kawa.



Cô gái này đã tạo một cuộc thăm dò trên trang Instagram của mình với nội dung:

"Thực sự quan trọng, giúp tôi chọn D (Die) / L (Live)". Cô ấy cho phép cư dân mạng quyết định số phận của mình. Trước cuộc thăm dò ý kiến, cô gái cũng đã viết "Tôi thực sự đang rất mệt mỏi".

Trên tài khoản Facebook, không ai trong số bạn bè của cô ấy nhận ra bạn mình có ý định tự tử. Do đó, mọi người nghĩ bài đăng trên Instagram chỉ là trò đùa và bảo cô ấy nên chết đi.