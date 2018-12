Báo châu Á tiếc cho đội tuyển Việt Nam không thắng chung kết lượt đi

Đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa ngay trên sân khách trong trận chung kết AFF Cup 2018 trước Malaysia. Đây là kết quả khiến HLV Park Hang-seo cả thấy tiếc nuối.

Tuy nhiên, ở quê hương của vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trang Choson cũng đồng cảm với HLV Park khi Việt Nam không thể giải quyết trận lượt đi bằng kết quả thắng.

Cụ thể cây viết Han Dong Hee có viết trên trang Choson: "Việt Nam đã không thể tận dụng tối đa những cơ hội trước cầu môn của Malaysia. Thủ môn Malaysia - Khairul Fahmi đã có một loạt những pha cứu thua xuất sắc".

Mô tả videoTập thể nghệ sĩ chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Nguồn: 100 Plus



Cũng trên trang Choson, phóng viên ảnh Nohwan Hwan cũng cho biết rằng Việt Nam thực tế đã có thời điểm nắm chắc trong tay chiến thắng, nhất là khi các học trò của HLV Park Hang Seo đã tận dụng rất tốt những cơ hội đầu tiên để chọc thủng lưới Malaysia 2 lần.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng được hãng tin Allkpop bình chọn là 12 Nhân vật của năm do (Persons of the Year 2018) do Hiệp hội nhà Báo Hàn Quốc bình chọn.

Theo đó, ông Park là một trong những nhân vật tiêu biểu của đất nước Hàn Quốc trong năm qua. Nhờ tài thao lược của mình HLV Park Hang-seo đã đưa các cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới, qua đó quảng bá thêm về hình ảnh đất nước và con người Hàn Quốc. Những dấu ấn này cũng giúp mối quan hệ giữa hai nước Việt-Hàn trở nên khăng khít.

Truyền thông Hàn Quốc thường xuyên đưa tin về thầy trò ông Park. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, báo chí nước này lại có thông tin nhanh đến độc giả. Thậm chí đài truyền hình SBS đã mua bản quyền các trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup để người dân theo dõi.