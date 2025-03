Vợ Đoàn Văn Hậu xuất hiện với "vibe" chuẩn tiểu thư Hà thành

Mới đây, những hình ảnh xinh đẹp của Doãn Hải My – vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu – trong một sự kiện thời trang đã khiến cộng đồng mạng xuýt xoa không ngớt. Diện bộ váy lụa màu hồng pastel thanh lịch, nàng WAGs toát lên vẻ đẹp chuẩn tiểu thư Hà thành với phong thái nhẹ nhàng, duyên dáng. Người đẹp khoác lên mình thiết kế dáng suông với phần vai bất đối xứng tạo nên nét mềm mại, bay bổng. Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo được biến tấu dạng high-neck cách điệu, giúp tôn lên đường nét thanh thoát cho Doãn Hải My. Vốn được biết đến với nhan sắc dịu dàng, sang trọng, Doãn Hải My tiếp tục ghi điểm với lối trang điểm trong trẻo, mái tóc búi cao gọn gàng càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt hài hòa. Sự kết hợp tinh tế giữa trang phục và phụ kiện càng giúp cô trông cuốn hút và thanh lịch hơn bao giờ hết. Thần thái nhẹ nhàng, tự tin, giúp vợ Đoàn Văn Hậu luôn nổi bật trong mỗi khung hình. Phong cách thời trang của Doãn Hải My thiên về sự tối giản nhưng tinh tế. Cô thường ưu tiên những bộ trang phục có phom dáng nhẹ nhàng, chất liệu mềm mại như lụa, satin, hay màu sắc nhã nhặn như trắng, các màu pastel giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính. Những chiếc đầm có thiết kế tinh giản nhưng khéo léo nhấn nhá bằng đường cắt xẻ nhẹ nhàng hoặc chi tiết bèo nhún, giúp cô thêm phần duyên dáng và quyến rũ mà không quá phô trương. Với những trang phục đời thường, Doãn Hải My ưa diện các thiết kế trẻ trung, tối giản, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng thiên tone hồng phớt ngọt ngào. Dù đã trải qua sinh nở, thế nhưng Doãn Hải My vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp không khác gì thời son rỗi cùng thân hình vạn người mê.

