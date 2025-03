Đứt cúc áo trên sóng livestream, gái xinh có pha xử lý "cực mượt"

Trong phiên livestream mới nhất, cô nàng streamer có tên Nayako Seongeo bất ngờ lựa chọn tuyến nội dung cosplay mô phỏng theo bộ manga nổi tiếng Demon Slayer Blade. Chẳng hiểu do vấn đề chất lượng của bộ đồ cosplay hay do vòng một ngoại cỡ mà ngay khi Nayako đang hào hứng khoe bộ đồ thì một nút áo phản chủ đã bất ngờ đứt phựt, ngay ở phần ngực của cô. Sự cố bất ngờ này phần nào khiến cho đôi gò bồng đảo trắng muốt của nàng streamer vô tình lộ ra trên sóng. Tuy rằng phản ứng của Nayako cũng rất nhanh, khi cô nàng không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề và kịp thời lấy tay che chắn vòng một. Thế nhưng, phân cảnh này cũng đã ngay lập tức bị nhiều fan nhanh tay ghi lại, đồng thời lan truyền một cách chóng mặt trên Internet. Cũng may là nữ streamer không lộ điểm nhạy cảm, nhưng cũng đủ khiến cô nàng được một phen xấu hổ. Và ít nhất thì qua vụ việc, cái tên Nayako cũng đã dần dần được người xem tìm kiếm nhiều hơn. Là một trong những tân binh của làng streamer, bản thân Nayako Seongeo vẫn còn tương đối vô danh cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng qua sự cố vừa qua, tên tuổi của cô nàng gây chú ý. Sở hữu lượng người xem chỉ ở mức tầm tầm, trong khi follow trên trang cá nhân thậm chí còn chưa cán qua con số 10.000, thế nên, không khó hiểu khi mặc dù sở hữu nhan sắc tương đối ưa nhìn, thân hình cũng khá gợi cảm, Nayako Seongeo vẫn chẳng được quá nhiều người biết tới. Không phải là mẫu streamer quá chiêu trò, thế nhưng, không biết nên thương cảm hay chúc mừng cho cô nàng này, khi mà bản thân Nayako lại đang được nhắc tới rất nhiều nhờ một vụ tai nạn mới nhất. Nayako vô tình trở nên nổi tiếng sau sự cố ồn ào mới nhất Nàng hot girl sở hữu nhan sắc khá mặn mà

