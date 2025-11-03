Công an Tuyên Quang truy tìm tung tích nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân

Người dân đang vớt củi trên sông Lô thì phát hiện 1 tử thi là nam giới đang trong giai đoạn phân huỷ, nổi trên sông chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang giải quyết tin báo về tội phạm chết người chưa rõ nguyên nhân phát hiện ngày 1/10/2025 tại thôn Soi Thành, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 1/10/2025, hai người dân trú tại xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang đang vớt củi trên sông Lô đoạn qua thôn Soi Thành, xã Phù Lưu thì phát hiện 1 tử thi là nam giới đang trong giai đoạn phân huỷ, nổi trên sông chưa rõ nhân thân, lai lịch. Hai người dân đã đưa tử thi vào bờ và báo tin cho lực lượng Công an.

Qua kiểm tra trên tử thi không có giấy tờ tùy thân, có đặc điểm nhận dạng như sau: Cao khoảng 1,65m. Đầu cắt trọc. Mặc quần đùi màu đen, bên trong mặc quần lót màu đỏ, viền trắng, không mặc áo. Mặt trước cẳng tay phải có hình xăm bằng mực đen chữ: “I LOVE YOU”; mặt ngoài cẳng tay trái có hình xăm bằng mực đỏ, xanh, đen dài khoảng 08cm giống hình con chim đang dang cánh.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm như trên. Ai là thân nhân hoặc biết về tung tích, lai lịch tử thi thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (Phòng Cảnh sát hình sự) gặp điều tra viên Cao Quang Phú, số điện thoại 0917317345 hoặc liên hệ Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp kiểm tra, xác minh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng tháp: Phát hiện thi thể trôi sông: