Phát hiện thêm một thi thể người dân bị nước lũ cuốn ở Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn lũ cuốn trôi khi đi lùa vịt ở khu vực đập tràn Đông Lâm, xã Đan Điền.

Ngày 1/11, thông tin từ UBND xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể anh T.T.H. (SN 1990, trú thôn Đông Lâm) bị nước lũ cuốn mất tích nhiều ngày trước.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 28/10, anh H. cùng ông Trần Phi (SN 1970, bố vợ) dùng ghe đi lùa vịt về. Khi đến khu vực đập tràn Đông Lâm, dòng nước chảy xiết khiến ghe bị lật. Ông Phi bơi được vào bờ, còn anh H. bị cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng nay (01/11), thi thể anh H. được lực lượng chức năng phát hiện cách vị trí gặp nạn không xa.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, mưa lũ đã làm 12 người tử vong, 1 người mất tích vừa được tìm thấy thi thể và 1 người bị thương. Hiện trên địa bàn vẫn còn 24/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,5–0,8m, có nơi ngập sâu hơn.

