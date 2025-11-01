Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện thêm một thi thể người dân bị nước lũ cuốn ở Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn lũ cuốn trôi khi đi lùa vịt ở khu vực đập tràn Đông Lâm, xã Đan Điền.

Hạo Nhiên

Ngày 1/11, thông tin từ UBND xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể anh T.T.H. (SN 1990, trú thôn Đông Lâm) bị nước lũ cuốn mất tích nhiều ngày trước.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 28/10, anh H. cùng ông Trần Phi (SN 1970, bố vợ) dùng ghe đi lùa vịt về. Khi đến khu vực đập tràn Đông Lâm, dòng nước chảy xiết khiến ghe bị lật. Ông Phi bơi được vào bờ, còn anh H. bị cuốn trôi.

tim-thay-thi-the-nguoi-dan-ong-mat-tich-17619693202951806846764.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng nay (01/11), thi thể anh H. được lực lượng chức năng phát hiện cách vị trí gặp nạn không xa.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, mưa lũ đã làm 12 người tử vong, 1 người mất tích vừa được tìm thấy thi thể và 1 người bị thương. Hiện trên địa bàn vẫn còn 24/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,5–0,8m, có nơi ngập sâu hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#TP Huế #mưa lũ #tìm kiếm phát hiện #thi thể #người dân #mất tích

Bài liên quan

Xã hội

2 người bị điện giật thương vong khi kiểm tra sạp hàng sau lũ

Trong lúc ra chợ kiểm tra sạp hàng sau lũ, 2 tiểu thương ở xã Quảng Điền (TP Huế) không may bị điện giật, khiến 1 người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương.

Ngày 01/11, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, tại chợ Ánh Xuân vừa xảy ra vụ tai nạn giật điện, khiến một người tử vong và một người bị thương. Tại thời điểm này, khu chợ đang bị ngập nước khoảng 50cm.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 31/10, khi nước bắt đầu rút nhanh trên địa bàn, anh Hoàng Nhất D (sinh năm 1985) và anh Lê Đ (sinh năm 1983), cùng trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, đến chợ, kiểm tra sạp hàng.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể học sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lược chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể cháu bé bị nước lũ cuốn trôi ở xã Quảng Trạch.

Ngày 01/11, thông tin từ UBND xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu M.C.N.H (SN 2015, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch) cách vị trí gặp nạn khoảng 100m.

image.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.