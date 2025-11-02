Nam thanh niên tử vong khi đi thả lưới trong lũ ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi thả lưới ở khu vực Nhà Cờ, xã Bố Trạch.

Chiều 02/11, thông tin từ UBND xã Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi thả lưới đánh cá trong ngày mưa lũ.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 01/11, anh N.S.H (SN 1997, ở thôn Mới, xã Bố Trạch) đi thả lưới bắt cá ở khu vực Nhà Cờ tiếp giáp với xã Hoàn Lão nhưng không thấy trở về.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trị gặp nạn không xa.

Ngay sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện có xe đạp điện, bao đựng lưới đánh cá và dép của anh H. để lại. Nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực cánh đồng và các hồ nuôi trồng thủy sản gần khu vực anh H. thả lưới.

Đến khoảng 11h30 ngày 02/11, thi thể anh H. được tìm thấy trên cánh đồng khu vực Nhà Cờ, cách vị trí gặp nạn không xa.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 02/11, mưa lũ đã khiến 6 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; hơn 162 ha hoa màu bị hư hại; hơn 30 con gia súc, 1.200 con gia cầm bị chết và cuốn trôi; 2.055 kênh mương, 9.000m bờ sông bị hư hỏng; thiệt hại về giao thông với 32 điểm, 205m đường bê tông...

