Công an Gia Lai truy tìm tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ trốn

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 16h09 ngày 30/10 tại Km1587+900 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 7, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Tối 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang khẩn trương truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thời điểm trên, ô tô con mang BKS 81A-268.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Quảng Ngãi đi tỉnh Gia Lai. Khi đến Km1587+900 đã tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) lưu thông phía trước, cùng chiều.

Khi va chạm xảy ra, xe máy chị T. văng lên trước rồi va chạm với xe BKS 81N1-036.xx, ở máy hướng đối diện, do ông K.K. (SN 1959, trú tại làng Bui, xã Biển Hồ) cầm lái.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến cho T. tử vong. Ảnh Văn Ngọc (cắt từ clip)

Sau khi tai nạn liên hoàn xảy ra, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) khẩn trương đến hiện trường điều tra xác minh nhằm làm rõ vụ việc.

Qua truy xét, cơ quan Công an xác định, đối tượng sau khi gây ra tai nạn chết người đã điều khiển xe chạy vào đường Lê Văn Sỹ, qua cầu treo Biển Hồ, men theo đường bê tông để bỏ trốn.

Hiện lực lượng Công an đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm người điều khiển chiếc xe nói trên.

