TNGT nghiêm trọng ở Quảng Trị , ô tô con bị vò nát, 4 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Chiều 6/10, UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe con bị vò nát.

Theo thông tin vào lúc hơn 12h trưa cùng ngày, tại Km1062+910 (thuộc thôn Trường Hải) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số 30M-051.xx do anh V.H. (SN 1991, trú TP Hà Nội) điều khiển, trên xe chở chị N.T.T.H. (SN 1978), chị L.T.H. (SN 1987) và anh D.Đ.T. (SN 1986, cùng trú tại TP Hà Nội), lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Khi đến địa điểm trên, thì xe con 30M-051.xx đã không may va chạm với ô tô tải biển số 73F-002.xx, thùng xe có biển số 73R-002.xx do anh H.V.D. (SN 1996, trú xã Trường Ninh, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông hướng Bắc - Nam.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H. tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên xe bị thương. Tại hiện trường chiếc xe con bị vò nát.



Ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã sớm có mặt để cứu nạn, đồng thời tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

