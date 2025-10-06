Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

TNGT nghiêm trọng ở Quảng Trị , ô tô con bị vò nát, 4 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Hoàng Lý

Chiều 6/10, UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 3 người bị thương.

07de569d-dcc3-4605-99b9-5b753059761a.jpg
Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe con bị vò nát.

Theo thông tin vào lúc hơn 12h trưa cùng ngày, tại Km1062+910 (thuộc thôn Trường Hải) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số 30M-051.xx do anh V.H. (SN 1991, trú TP Hà Nội) điều khiển, trên xe chở chị N.T.T.H. (SN 1978), chị L.T.H. (SN 1987) và anh D.Đ.T. (SN 1986, cùng trú tại TP Hà Nội), lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Khi đến địa điểm trên, thì xe con 30M-051.xx đã không may va chạm với ô tô tải biển số 73F-002.xx, thùng xe có biển số 73R-002.xx do anh H.V.D. (SN 1996, trú xã Trường Ninh, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông hướng Bắc - Nam.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H. tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên xe bị thương. Tại hiện trường chiếc xe con bị vò nát.

Ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã sớm có mặt để cứu nạn, đồng thời tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
#Quảng trị #tai nạn làm 4 người thương vong

Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A ở Lâm Đồng khiến 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/9 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, khi xe đầu kéo rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong.

Sáng 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

z7009558097454-563204389109c5b62584a65faa316336.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) đã dùng xe chuyên dụng chở sản phụ đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 7/8, thông tin Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân kịp thời đưa thai phụ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 06/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 đoạn qua thôn Đông Lâm, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện một vụ tai nạn giao thông tự gây. Nạn nhân là chị H. T. Th., trú tại Phú Hương (xã Hà Nha) đang mang thai tháng thứ 7.

Xem chi tiết

Nhìn thẳng - Nói thật

Vì sao số vụ tai nạn giao thông liên hoàn, vi phạm nồng độ cồn gia tăng?

Theo chuyên gia, người dân đang có dấu hiệu "nhờn luật", nhất là sau khi các đợt cao điểm qua đi, lực lượng cảnh sát vắng bóng trên đường.

Liên quan đến ý kiến của nhiều người dân Hà Nội lo lắng về thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó số trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn xuất hiện nhiều, TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông cho rằng: "Việc người dân lo lắng số vụ tai nạn giao thông liên hoàn và tài xế vi phạm nồng độ cồn gia tăng là một vấn đề các cơ quan chức năng cần lưu ý".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Dương Nội, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân chính do tài xế say xỉn. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Dương Nội, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân chính do tài xế say xỉn. Ảnh: CTV

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới