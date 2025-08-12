Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo xử lý nghiêm Phó Bí thư xã gây TNGT

Sáng 12/8, Văn phòng Tỉnh uỷ Lào Cai đã có thông cáo báo chí về vụ tai nạn xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng tối 11/8 khiến 1 người chết, 10 người bị thương.

Theo thông cáo, khoảng 20h30, ngày 11/8, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người chết và 10 người bị thương. Người lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí Thư Thường trực Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả; đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật, ngay trong sáng 12/8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy Công an tỉnh này khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin tới các cơ quan báo chí.

Liên quan vụ tai nạn trên, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh bố trí lực lượng nghiệp vụ tới điều tra hiện trường, phối hợp với chính quyền xã khẩn trương làm rõ, xử lý vụ việc. UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu UBND xã khẩn trương chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Sáng 12/8, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cho biết, từ đêm 11/8, Trung tâm đã tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên được đưa đến cấp cứu và trong sáng nay (12/8), Trung tâm tiếp nhận thêm 1 nạn nhân bị thương nhẹ nhập viện.

Trong tổng số 11 nạn nhân, có 5 nạn nhân bị đa chấn thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để điều trị. Hiện tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên đang điều trị, chăm sóc 6 bệnh nhân, sức khỏe đã dần ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cần bố trí đội ngũ các y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân. Đồng thời chỉ đạo nếu cần thiết có thể chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình cháu Phạm Gia Kh (SN 2017), nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn. UBND tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Công điện về việc tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan quán triệt, phổ biến ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về các nội dung trên. Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và các quy định của pháp luật về việc cấm sử dụng rượu, bia, đã uống rượu bia không lái xe. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Công điện yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã phường tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước, trong và sau thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở; phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để thông báo kịp thời kết quả xử lý vi phạm nhằm phục vụ công tác quản lý cán bộ theo quy định.

