Công an Gia Lai triệu tập nhóm đối tượng vác dao tự chế gây náo loạn về đêm

Theo Công an tỉnh Gia Lai, 13 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ đã rủ rê, tụ tập cùng nhau đến địa bàn xã Phú Thiện để thực hiện hành vi gây rối

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện triệu tập 13 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trên địa bàn xã.

Theo đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại các tuyến đường thuộc trung tâm xã Phú Thiện xuất hiện 1 nhóm khoảng 14-15 thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy có biểu hiện gây rối.

Nhóm này chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm và chạy xe với tốc độ cao. Trong số này, có một số đối tượng cầm theo dao tự chế sẵn sàng gây hấn tấn công với một số thanh thiếu niên gặp trên đường.

Hành vi của nhóm thiếu niên này đã khiến người dân trên địa bàn xã Phú Thiện bức xúc.

Các đối tượng vác dao gây náo loạn lúc rạng sáng. Ảnh: CTV

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện và các xã, phường liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra.

Ngay trong sáng 5/6, lực lượng Công an đã triệu tập 13 đối tượng có liên quan đến vụ việc và thu giữ hung khí cũng như các phương tiện liên quan.

Theo cơ quan Công an, hầu hết các đối tượng cư trú tại khu vực Ayun Pa, Ia Pa đã tụ tập cùng nhau đến địa bàn xã Phú Thiện để thực hiện hành vi trên.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.