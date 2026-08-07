Ca ghép thận 'căng não' cứu bé suy thận có mạch máu vôi hóa hiếm gặp

Không chỉ đánh dấu bước tiến về kỹ thuật, ca ghép còn mở ra hy vọng sống cho trẻ suy thận và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hiến tạng sau chết não.

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thực hiện thành công ca ghép thận từ người hiến chết não cho một bệnh nhi mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, trong bối cảnh người bệnh có cường tuyến cận giáp nặng khiến hệ mạch máu bị vôi hóa nghiêm trọng. Đây được đánh giá là một trong những ca ghép thận có kỹ thuật ngoại khoa phức tạp nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Ca ghép đặc biệt với hàng loạt thách thức ngoại khoa

Hành trình cứu sống bệnh nhi bắt đầu khi Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp nam bệnh nhân 19 tuổi bị tai nạn giao thông, điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh chết não hiến tạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, hệ thống ghép tạng được kích hoạt khẩn cấp. Đoàn chuyên gia do BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận - Niệu, làm trưởng đoàn đã lên đường đến Quảng Ninh vào trưa 25/7.

Công tác chuẩn bị cho ca lấy tạng hiến cấy ghép - Ảnh BVCC

Theo BS.CK2 Phan Tấn Đức, sau khi hoàn tất các quy trình xác định chết não, ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành lúc 22h ngày 25/7. Quả thận - tạng được lấy sau cùng - được bảo quản lạnh lúc 0h30 ngày 26/7.

Sáng cùng ngày, đoàn chuyên gia lên chuyến bay sớm nhất lúc 6h20 đưa tạng về TP HCM. Đến 8h30, quả thận được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 2 để bảo quản theo đúng tiêu chuẩn.

Song song đó, bệnh viện khẩn trương thực hiện xét nghiệm cross-match (phản ứng đọ chéo) nhằm đánh giá sự tương thích miễn dịch trước ghép. Sau khi có kết quả lúc 12h30, ê-kíp chính thức tiến hành ca ghép.

Mạch máu vôi hóa như "ống vôi", ca mổ kéo dài nhiều giờ

Người nhận thận là bé trai C.B. (sinh năm 2019), nặng 16 kg, được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5 và đang điều trị bằng thẩm phân phúc mạc.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt khó bởi bệnh nhi mắc cường tuyến cận giáp nặng - biến chứng thường gặp ở người suy thận mạn kéo dài. Tình trạng này khiến toàn bộ hệ động mạch vùng chậu bị vôi hóa nghiêm trọng.

Trong quá trình phẫu thuật, động mạch của bệnh nhi cứng như một đoạn ống chứa đầy vôi. Khi mở thành mạch, các mảng vôi bong ra liên tục, khiến việc khâu nối mạch máu trở nên vô cùng khó khăn và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Không chỉ vậy, C.B. còn là bệnh nhi nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất trong tổng số 39 ca ghép thận từng được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều ca ghép trước đây cùng sự hướng dẫn chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp đã hoàn thành ca phẫu thuật vào 18h ngày 26/7. Ngay trên bàn mổ, quả thận ghép đã bài tiết nước tiểu - dấu hiệu quan trọng cho thấy tạng ghép hoạt động tốt.

Ê- kíp thực hiện ghép thận cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Chức năng thận hồi phục chỉ sau ba ngày

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Thận - Nội tiết. Nhờ chế độ chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu, chức năng thận của bé cải thiện rõ rệt từng ngày và trở về bình thường vào ngày hậu phẫu thứ ba.

Hiện bệnh nhi có lượng nước tiểu trên 5 lít mỗi ngày, ăn uống tốt và chuẩn bị được chuyển về Khoa Thận - Nội tiết để tiếp tục điều trị, đồng thời gặp lại người thân sau nhiều ngày cách ly.

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