Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ca ghép thận 'căng não' cứu bé suy thận có mạch máu vôi hóa hiếm gặp

Không chỉ đánh dấu bước tiến về kỹ thuật, ca ghép còn mở ra hy vọng sống cho trẻ suy thận và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hiến tạng sau chết não.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thực hiện thành công ca ghép thận từ người hiến chết não cho một bệnh nhi mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, trong bối cảnh người bệnh có cường tuyến cận giáp nặng khiến hệ mạch máu bị vôi hóa nghiêm trọng. Đây được đánh giá là một trong những ca ghép thận có kỹ thuật ngoại khoa phức tạp nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Ca ghép đặc biệt với hàng loạt thách thức ngoại khoa

Hành trình cứu sống bệnh nhi bắt đầu khi Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp nam bệnh nhân 19 tuổi bị tai nạn giao thông, điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh chết não hiến tạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, hệ thống ghép tạng được kích hoạt khẩn cấp. Đoàn chuyên gia do BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận - Niệu, làm trưởng đoàn đã lên đường đến Quảng Ninh vào trưa 25/7.

ghep-than.jpg
Công tác chuẩn bị cho ca lấy tạng hiến cấy ghép - Ảnh BVCC

Theo BS.CK2 Phan Tấn Đức, sau khi hoàn tất các quy trình xác định chết não, ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành lúc 22h ngày 25/7. Quả thận - tạng được lấy sau cùng - được bảo quản lạnh lúc 0h30 ngày 26/7.

Sáng cùng ngày, đoàn chuyên gia lên chuyến bay sớm nhất lúc 6h20 đưa tạng về TP HCM. Đến 8h30, quả thận được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 2 để bảo quản theo đúng tiêu chuẩn.

Song song đó, bệnh viện khẩn trương thực hiện xét nghiệm cross-match (phản ứng đọ chéo) nhằm đánh giá sự tương thích miễn dịch trước ghép. Sau khi có kết quả lúc 12h30, ê-kíp chính thức tiến hành ca ghép.

Mạch máu vôi hóa như "ống vôi", ca mổ kéo dài nhiều giờ

Người nhận thận là bé trai C.B. (sinh năm 2019), nặng 16 kg, được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5 và đang điều trị bằng thẩm phân phúc mạc.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt khó bởi bệnh nhi mắc cường tuyến cận giáp nặng - biến chứng thường gặp ở người suy thận mạn kéo dài. Tình trạng này khiến toàn bộ hệ động mạch vùng chậu bị vôi hóa nghiêm trọng.

Trong quá trình phẫu thuật, động mạch của bệnh nhi cứng như một đoạn ống chứa đầy vôi. Khi mở thành mạch, các mảng vôi bong ra liên tục, khiến việc khâu nối mạch máu trở nên vô cùng khó khăn và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Không chỉ vậy, C.B. còn là bệnh nhi nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất trong tổng số 39 ca ghép thận từng được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều ca ghép trước đây cùng sự hướng dẫn chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp đã hoàn thành ca phẫu thuật vào 18h ngày 26/7. Ngay trên bàn mổ, quả thận ghép đã bài tiết nước tiểu - dấu hiệu quan trọng cho thấy tạng ghép hoạt động tốt.

ghep-than-3.jpg
Ê- kíp thực hiện ghép thận cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Chức năng thận hồi phục chỉ sau ba ngày

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Thận - Nội tiết. Nhờ chế độ chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu, chức năng thận của bé cải thiện rõ rệt từng ngày và trở về bình thường vào ngày hậu phẫu thứ ba.

Hiện bệnh nhi có lượng nước tiểu trên 5 lít mỗi ngày, ăn uống tốt và chuẩn bị được chuyển về Khoa Thận - Nội tiết để tiếp tục điều trị, đồng thời gặp lại người thân sau nhiều ngày cách ly.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Sóng nhiệt khổng lồ trên Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu.

#Ca ghép thận từ người hiến chết não #ghép tạng #suy thận #ghép thận

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lần đầu tiên Việt Nam ghép đa tạng Domino đồng thời cả tim - gan

Một người bệnh được nhận tim hiến từ người hiến chết não, đã hiến chính lá gan của mình cho người bệnh ung thư gan khác.

ghep-gan-5.jpg

Ngày 19/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã công bố thành công loạt ca ghép tạng từ người hiến chết não ngày 13/3, trong đó nổi bật là ca ghép đồng thời tim – gan cho bệnh nhân mắc amyloidosis (thoái hóa bột) – một bệnh lý hiếm gặp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chấn chỉnh hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý, rà soát và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hiến, lấy, ghép tạng.

Ngày 11/3, Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn đã ký công văn gửi: Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người để chấn chỉnh việc thực hiện quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Theo đó, qua thông tin từ các cơ quan chức năng và phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phát hiện các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người, hoạt động trái phép, kết nối qua các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của ngành Y tế và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, tính mạng của người dân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ca ghép tạng thành công tại Huế, 6 cuộc đời được 'hồi sinh'

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ người hiến chết não, thể hiện tinh thần nhân đạo và năng lực y tế cao.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng gồm: tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống và mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Theo đó, các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 - 18/4, với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện. Đây được xem là một trong những ca ghép tạng đặc biệt, vừa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, vừa lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới