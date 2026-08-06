[INFOGRAPHIC] Từ 10/9/2026 vi phạm hồ sơ hưởng BHXH, BHTN bị xử phạt thế nào?

Từ ngày 10/9/2026, nhiều hành vi gian lận, kê khai sai hoặc chậm lập hồ sơ hưởng BHXH, BHTN sẽ bị xử phạt theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP.
Hyundai Motor vừa chính thức mở nhận đặt hàng Avante thế hệ thứ 8 tại thị trường Hàn Quốc. Mẫu sedan hạng C, với tên gọi Elantra ở nhiều thị trường quốc tế.
Trong danh sách phương tiện bị camera giám sát ghi nhận vi phạm tại Phú Thọ tháng 7/2026, một ô tô con liên tục chạy quá tốc độ 20 lần trên cùng tuyến đường.
Bộ GD&ĐT vừa thông tin thêm về phương án xử lý đối với thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
10 năm sau tai nạn đặc biệt, bé gái đã phục hồi hoàn toàn da đầu bị lóc, chứng minh sức mạnh của phẫu thuật vi phẫu trong điều trị tổn thương nặng.
Hệ thống camera giám sát giao thông tại Phú Thọ ghi nhận 3.055 trường hợp ô tô vi phạm trong tháng 7-2026, trong đó chạy quá tốc độ chiếm hơn 78%.
Đang vận chuyển lượng lớn hàng hoá trái phép qua biên giới, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.
Người cha 40 tuổi và con trai 12 tuổi tử vong sau khi hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, TP HCM vào rạng sáng 6/8.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ việc tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.
Số vật chứng thu giữ gồm 7,98 gam Ketamine và 5,22 gam ma túy gồm MDMA và Ketamine.
Công an xã Xuân Ái (Lào Cai) đã kịp thời cứu anh N.T.S. bị nước lũ cuốn cả người lẫn xe máy khi đi qua ngầm tràn thuộc thôn Quyết Tiến.
Tỉnh Phú Thọ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.
Sau vụ gian lận tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại toàn bộ các môn tại đây để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.
Gần 3 tuổi tử vong sau khi bị thương tích nghi do bạo hành tại lớp can thiệp chưa cấp phép ở Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, vxử lý nghiêm các “giang hồ mạng” có ý nghĩa rất lớn, xây dựng môi trường mạng văn minh, bảo vệ trẻ em, bảo vệ các giá trị văn hóa.
Tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ thoát tình trạng cô lập.
Ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3.
UBND quận Hoàn Kiếm đang lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực vòm cầu - Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức không gian di sản trăm tuổi.
Các địa phương Hà Nội đang xây dựng phương án giảm số trường công lập, tập trung quản lý hiệu quả, không làm gián đoạn việc học của học sinh.
Loạt công ty dược bị xử phạt vì không thực hiện đúng quy định kê khai giá thuốc thiết yếu, với mức phạt 25 triệu đồng mỗi công ty.
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn hỏa tốc số 7897/UBND-NLN ngày 04/08/2026 yêu cầu khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc.