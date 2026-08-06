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[INFOGRAPHIC] Từ 10/9/2026 vi phạm hồ sơ hưởng BHXH, BHTN bị xử phạt thế nào?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Từ 10/9/2026 vi phạm hồ sơ hưởng BHXH, BHTN bị xử phạt thế nào?

Từ ngày 10/9/2026, nhiều hành vi gian lận, kê khai sai hoặc chậm lập hồ sơ hưởng BHXH, BHTN sẽ bị xử phạt theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP.

Thiên Anh
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