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Xã hội

Công an TPHCM bắt giữ kẻ lừa đảo giả danh cán bộ ngân hàng

Nguyễn Minh Hiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng qua chiêu trò bán bất động sản và ô tô giá rẻ, cảnh báo người dân cảnh giác trước các chiêu trò này.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Lợi) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền.
Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Hiền sử dụng mạng xã hội để làm quen với nhiều người, tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng nhằm tạo lòng tin. Sau đó, Hiền đưa ra thông tin sai sự thật rằng ngân hàng chuẩn bị thanh lý nhiều bất động sản và xe ô tô với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường, đồng thời mời gọi các nạn nhân góp vốn mua tài sản để hưởng phần chênh lệch sau khi bán lại.

Vì tin tưởng nên nhiều người đã chuyển tiền cho Hiền. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hiền liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn việc giao dịch rồi cắt đứt liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn 1 tỷ 40 triệu đồng, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Trước vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư hoặc góp vốn mua tài sản thanh lý với giá rẻ bất thường. Việc xử lý, phát mại tài sản bảo đảm của các ngân hàng đều được thực hiện theo quy trình công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; không thông qua hình thức huy động góp vốn cá nhân hay yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản riêng của cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin pháp lý của tài sản và xác minh từ các kênh chính thức, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo, những cá nhân từng là nạn nhân của Nguyễn Minh Hiền với phương thức, thủ đoạn tương tự, đề nghị khẩn trương liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Huy, Điều tra viên Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Dũng/ Tiền Phong
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#lừa đảo #ngân hàng #góp vốn #tài sản thanh lý #bất động sản #ô tô

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