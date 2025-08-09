Triệu tập nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây náo loạn đêm khuya ở Gia Lai

Trong vụ hỗn chiến náo loạn đường phố đêm khuya, một đối tượng bị gãy xương bàn tay và 1 đối tượng bị đứt gân cổ tay.

Sáng 9/8, Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã tiến hành triệu tập 14 đối tượng (đều trú tại xã Chư Sê) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xác định hành vi của các đối tượng là coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân bất an, quá trình điều tra xác minh, Công an xã Chư Sê đã triệu tập 14 đối tượng.

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ nhiều hung khí là tang vật của vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ nhằm truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

CA xã Chư Sê đã triệu tập nhóm đối tượng gây rối TTCC. Ảnh Đ. Tấn

Theo thông tin ban đầu, tối 30/7, Lê Hoàng Chiến (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Phú, xã Chư Sê) đang nhậu với một số người bạn thì nhớ lại mâu thuẫn với Trần Quang Lâm (SN 2001, trú tại thôn 6, xã Chư Sê).

Đến khuya khoảng 23h cùng ngày, Chiến rủ thêm 3 đối tượng khác đến nhà Lâm để tìm đánh. Tại đây, Chiến xông vào kéo Lâm ra đường dùng tay chân đấm, đá vào người Lâm.

Thấy Lâm bị đánh, một số đối tượng đã đến chia sẻ và chở Lâm tới quán bia G. gặp Chiến giảng hòa. Giảng hòa xong, Chiến một mình đi xe máy đến gặp Lâm để xin lỗi. Bực tức vì trước đó bị đánh, Lâm đã đánh nhiều cái vào mặt khiến Chiến bỏ chạy.

Đến rạng sáng 31/7, Chiến rủ thêm 3 đối tượng cầm dao tự chế và 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su đến nhà Lâm. Nhóm của Lâm cũng có 10 người cầm dao, gậy sắt, vỏ chai bia ném và tấn công lại nhóm của Chiến.

Sau khi bỏ chạy, nhóm của Chiến quay lại dùng súng bắn 2 phát vào trong nhà Lâm, nhưng không trúng ai. Nhóm của Lâm lao ra tiếp tục đuổi đánh nhau thì lực lượng Công an xuất hiện, 2 nhóm bỏ chạy tán loạn.

