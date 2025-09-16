Hà Nội

Xã hội

Công an Gia Lai triệu tập chủ quán bar để điều tra vì liên quan ma túy

Sáng 16/9, Công an tỉnh Gia Lai đã đưa phần lớn trong tổng số 148 đối tượng từ phường Diên Hồng về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Hà Ngọc Chính

Liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.V.T.L. (SN 1992, chủ quán bar trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) đến làm việc nhằm làm rõ mối liên quan trong vụ triệt phá 4 tụ điểm sử dụng ma túy lớn tại địa bàn phường Diên Hồng.

1.jpg
Các đối tượng tụ tập sử dụng trái phép ma túy bị bắt giữ.

Sau khi phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Diên Hồng, lực lượng Công an đã phân loại, tập trung đấu tranh với từng đối tượng có liên quan, nhằm làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này, nhiều đối tượng từng là nhân viên, quản lý của các cơ sở karaoke, quán bar trên địa bàn. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện các cơ sở có liên kết với nhau. và N.V.T.L. có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy cơ quan Công an đã đã triệu tập L.lên làm việc.

(Nguồn: VTV1)
#phường Diên Hồng #ông an tỉnh Gia Lai #sử dụng trái phép chất ma túy #Sáng 16/9

Bài liên quan

Xã hội

Công an Gia Lai đột kích nhiều tụ điểm sử dụng ma túy trái phép

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.

Rạng sáng 15/9, hàng trăm cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân bất ngờ ập vào các địa điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 4 địa điểm có quán karaoke V. ở 144/11 Wừu, cùng 3 nhà nghỉ trá hình hiệu tại địa chỉ 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát, 35C Đống Đa.

Xã hội

Để khách sử dụng ma túy, chủ và nhân viên quán bar ở Đà Nẵng bị bắt

Cơ quan Công an phát hiện 6 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar Air Force One ở TP Đà Nẵng.

Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an Đà Nẵng, đơn vị đã mở nhiều đợt truy quét mạnh mẽ từ ngày 1/8 đến 15/9/2025.

bai.png
4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar.
