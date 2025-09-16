Công an Gia Lai triệu tập chủ quán bar để điều tra vì liên quan ma túy

Sáng 16/9, Công an tỉnh Gia Lai đã đưa phần lớn trong tổng số 148 đối tượng từ phường Diên Hồng về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.V.T.L. (SN 1992, chủ quán bar trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) đến làm việc nhằm làm rõ mối liên quan trong vụ triệt phá 4 tụ điểm sử dụng ma túy lớn tại địa bàn phường Diên Hồng.

Các đối tượng tụ tập sử dụng trái phép ma túy bị bắt giữ.



Sau khi phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Diên Hồng, lực lượng Công an đã phân loại, tập trung đấu tranh với từng đối tượng có liên quan, nhằm làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này, nhiều đối tượng từng là nhân viên, quản lý của các cơ sở karaoke, quán bar trên địa bàn. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện các cơ sở có liên kết với nhau. và N.V.T.L. có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy cơ quan Công an đã đã triệu tập L.lên làm việc.

