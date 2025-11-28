Công an Bắc Ninh thông tin vụ cháy nhà xưởng của công ty Đại Phát

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin chính thức vụ cháy nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), ngày 28/11.

Hơn 4.000 m² nhà xưởng của công ty cổ phần Đại Phát bị thiêu rụi

Theo đó, khoảng 19h ngày 27/11, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại Công ty cổ phần Đại Phát có trụ sở tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn, do ông Nguyễn Huy Độ làm Giám đốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động 17 xe chữa cháy cùng 110 lượt cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời huy động thêm 10 xe chữa cháy của lực lượng chuyên ngành trong các khu công nghiệp và 2 máy xúc tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Qua trinh sát ban đầu, không phát hiện người bị mắc kẹt trong đám cháy. Doanh nghiệp có nhà văn phòng 2 tầng, nhà xưởng sản xuất, nhà kho và nhà xưởng khác.

Đám cháy bắt đầu từ khu vực xuất hàng, diện tích ban đầu khoảng 300 m², sau đó lan sang nhà xưởng sản xuất và nhà kho, tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 4.000 m².

Đến gần 22h cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do vật liệu cháy chủ yếu là bông, bỉm, giấy, nhựa, đám cháy âm ỉ nên công tác dập tàn tiếp tục được triển khai, xử lý, khắc phục hậu quả. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Đại tá Trần Thế Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau vụ việc, Công an tỉnh đã cử các lực lượng phối hợp với doanh nghiệp tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại về tài sản.