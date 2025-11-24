Nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Khôi Nguyễn ở Hải Phòng

Đám cháy xuất phát tại khu vực bãi phế liệu ngoài trời. Ngọn lửa bùng phát nhanh do đặc thù vật liệu dễ bén lửa, tạo nhiều khói đen.

Tối 24/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào lúc 13h10 cùng ngày, Trung tâm 114 -Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hải Phòng nhận tin báo và điều động lực lượng đến xử lý vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH 2 thành viên Khôi Nguyễn, địa chỉ thôn Đôn Thư, xã Trường Tân, TP Hải Phòng.

Hiện trường vụ cháy.

Theo Công an TP Hải Phòng, Cơ sở này mới tập kết phế liệu khoảng 10 ngày gần đây, chủ yếu tập kết phế liệu ngành giày da. Đám cháy xuất phát tại khu vực bãi phế liệu ngoài trời. Do đặc thù vật liệu dễ bén lửa, ngọn lửa bùng phát nhanh, tạo nhiều khói đen.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chữa cháy đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Nhờ tiếp cận nhanh và phân công lực lượng hợp lý, đến 15h00 đám cháy cơ bản được khống chế, 15h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu được xác định là số phế liệu bị cháy, đang thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.