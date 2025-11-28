Hà Nội

Xã hội

Nhà xưởng của công ty Đại Phát ở KCN Tiên Sơn cháy dữ dội

Ngọn lửa bùng phát từ bên trong nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát ở KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh rồi lan rộng nhanh chóng ra xung quanh.

Khánh Hoài

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/11, xảy ra vụ cháy lớn ở nhà xưởng sản xuất các loại bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh của Công ty cổ phần Đại Phát ở đường TS3 - KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

a22.jpg
Hiện trường vụ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Một nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát từ bên trong xưởng, vì toàn bộ xưởng chứa vật liệu dễ cháy nên lửa bốc lên dữ dội và lan rộng nhanh chóng. Dù buổi tối, nhưng vẫn thấy cột khói từ đám cháy bốc cao hàng trăm mét.

fb-img-1764259885717.jpg
Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, khống chế đám cháy hạn chế cháy lan rộng.

Theo chính quyền phường Từ Sơn, đến khoảng 22h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn tập trung dập lửa, khống chế đám cháy. Vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

