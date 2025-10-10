Công an Bắc Ninh giúp dân dọn bùn đất, rửa nhà cửa sau lũ

Công an một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng có mặt ở những điểm bị ngập nặng để giúp đỡ dân khắc phục hậu quả.

Từ chiều ngày 9/10, sau khi nước lũ rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tại các xã Xuân Lương, Đồng Kỳ, Yên Thế (Bắc Ninh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ khẩn trương có mặt ở những điểm bị ngập nặng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng người dân rửa từng căn nhà, dọn bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, và rửa sạch đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với các lực lượng giúp người dân dọn bùn đất.

Lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, bùn đất giúp người dân ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.

Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng đến công tác phòng ngừa dịch bệnh sau lũ bằng cách tiêu hủy gia súc, gia cầm chết do ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường một cách tốt nhất.

Các chiến sĩ công an đi đến các địa điểm bị ngập nặng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng tiêu hủy gia súc, gia cầm chết do ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhằm chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ sức khỏe nhân dân sau hoàn lưu bão số 11, Sở Y tế Bắc Ninh đã thành lập 95 tổ, đội y tế lưu động với hơn 60 xe cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có yêu cầu.

Trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nước cấp ăn uống; cung cấp hóa chất, trang thiết bị xử lý nước; đồng thời tuyên truyền người dân vệ sinh nhà cửa, môi trường, xử lý giếng khoan, giếng đào bị ngập lụt ngay khi nước rút. Các địa phương phối hợp phun hóa chất diệt côn trùng, véc - tơ truyền bệnh tại khu vực có nguy cơ cao; kiểm tra nghiêm việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 1 và số 2 được giao giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, đặc biệt là các bệnh dễ bùng phát sau mưa bão như tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, cúm, nấm da, bệnh lây qua đường tiêu hóa (tả, lỵ, thương hàn). Tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hướng dẫn người dân chủ động phòng dịch, sử dụng nước sạch và bảo đảm an toàn thực phẩm trong, sau bão.

