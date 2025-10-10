Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển hướng nào?

Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên ngập sâu, lực lượng chức năng khuyến cáo các xe gầm cao, xe tải hay ô tô khách có thể di chuyển được, xe sadan 4 chỗ khó qua.

Ngày 10/10, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ I.3, lúc 6h ngày 10/10, tại Km28+800 - Km29+050 TT dài khoảng 150m hướng đi Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu khoảng 60cm; tại vị trí Km28+850 - Km29+050 PT dài khoảng 100m hướng Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu khoảng 15cm.

Các đơn vị chức năng đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Phòng PC08, Công an tỉnh Thái Nguyên phân luồng tại nút giao Yên Bình Km41+350 (T).

Phối hợp Đội CSGT 15 - Phòng PC08, Công an TP Hà Nội phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện di chuyển tại Km29+250 (P).

Lực lượng chức năng cắm biến báo cảnh báo nguy hiểm trước vị trí ngập sâu trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội để các phương tiện chú ý.

Trước tình trạng ngập sâu trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, lực lượng chức năng khuyến cáo các xe gầm cao, xe tải hay ô tô khách có thể di chuyển được, nhưng xe 4 chỗ rất khó đi qua.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu lúc 6h sáng 10/10.

Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 và nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên là Công ty Bắc Nam đang phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên phân luồng tại nút giao Yên Bình Km 41+350, phối hợp Đội CSGT 15, Công an TP Hà Nội phân luồng tại Km 29+250.

Lực lượng CSGT hướng dẫn cụ thể, phương tiện muốn di chuyển từ Thái Nguyên về Hà Nội nên đi theo lộ trình: Cầu vượt Yên Bình - ngã 4 đèn đỏ (Phương Tre) - rẽ phải đi ra cầu Xuân Cẩm (Hà Nội) - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (nút giao Bắc Phú, xã Đa Phúc và ra thị trấn Sóc Sơn).

Chiều từ Cao Bằng, Bắc Kạn cũ, Thái Nguyên đi về Hà Nội đi trên cao tốc CT 07 đến nút giao Yên Bình tại Km 41+850 đi ra QL3 tại Km42 đi tiếp về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng.

Quốc lộ 3 ngập tại khu vực Km 28+100; các khu vực Kim Sơn, Trung Giã (Hà Nội); đoạn Km 29+ 500 Xuân Sơn, Trung giã và km31 Cổng Công ty Yamaha cũng bị ngập từ 30-35cm khiến các phương tiện đi lại khó khăn.

