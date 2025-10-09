Nước sông dâng cao, Hà Nội di dời dân khỏi vùng ngập sâu

Ngày 9/10, văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã cho biết: Mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc lúc 9h50' đang ở mức 9,97 m trên báo động III là 1,97 m; điểm Gò Sành và đê cấp III vẫn an toàn (cos mặt đê là 10.5); mực nước sông Công đã tràn mặt đê Đô Tân (đê cấp IV) khoảng 20 cm, UBND xã đã huy động lực lượng trực tuần tra canh gác đê và lực lượng hỗ trợ nhân dân. Một số tuyến trong các thôn đang bị ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển được.

Thông tin từ UBND xã Sóc Sơn, ảnh hưởng của cơn bão số 11 kết hợp mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến địa bàn xã ngập úng nghiêm trọng. Mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đã vượt báo động III, đạt 8,47 m - mức cao nhất kể từ đầu mùa mưa lũ. Dự báo nước sông tiếp tục dâng do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và việc xả lũ từ các hồ chứa trên thượng nguồn.

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự) đã lệnh báo động lũ cấp III trên sông Cầu lúc 20h20 ngày 7/10 tại địa phận các xã Trung Giã, Đa Phúc; lệnh báo động lũ cấp III trên sông Cà Lồ vào hồi 1h10 ngày 8/10 tại địa phận các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 6 đến ngày 7/10, lượng nước lớn đổ về từ thượng lưu gây ngập lụt cục bộ, lũ lụt tại địa bàn xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Trong đêm 8/10, tại thôn Bến, xã Sóc Sơn mực nước có nơi dâng cao 0,5-1,5m, tràn vào nhà dân trong đêm khiến nhiều người không kịp ứng phó. Hàng loạt tổ xóm bị nước bao vây, nhiều tài sản như lúa mới thu hoạch, gia cầm, đồ điện tử bị nhấn chìm trong biển nước hoặc hư hại nặng.

Sáng 9/10, nhận được tin báo và đề nghị giúp đỡ của chính quyền xã Sóc Sơn, Xưởng X1, Cục Kỹ thuật quân, binh chủng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã kịp thời báo cáo cấp trên, đồng thời cử 40 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại thôn Bến để phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại địa phương sơ tán khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, ngập lụt.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thư Lâm, thôn Kim Tiên có 496 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó có 236 người già, 585 trẻ em. Đến 7h sáng ngày 9/10/2025, 476 hộ dân trong thôn đã bị ảnh hưởng do ngập úng, còn khoảng 20 hộ có nền đất cao tạm thời an toàn.

Trước tình hình nước sông dâng cao, UBND xã Thư Lâm đã triển khai phương án di dời dân cư khỏi vùng ngập sâu. Đến sáng 9/10, đã có hơn 700 người dân được sơ tán đến các điểm an toàn; trong ngày, xã tiếp tục di chuyển các hộ còn lại để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thư Lâm đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng xung kích và đoàn thể tham gia hỗ trợ suốt từ tối 7/10, vừa gia cố đê điều, vừa sơ tán dân, không để xảy ra thiệt hại về người.

Hình ảnh người dân Hà Nội ứng phó ngập lụt: