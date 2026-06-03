Chuyển đổi số Lâm Đồng: Từ bệ phóng top đầu đến mục tiêu kỷ nguyên số

Ngày 2/6, Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI, Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

UBND tỉnh Lâm Đồng họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng những kết quả ấn tượng của Lâm Đồng khi đứng thứ 3 trên 34 tỉnh, thành phố về chỉ số Chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước, xếp thứ 7 về chỉ số cải cách hành chính và nằm trong nhóm khá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương với phương châm hành động đột phá, lan tỏa kết quả, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các ứng dụng số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Hồng Sỹ trình bày cho thấy, tính đến nay, Lâm Đồng đã hoàn thành 157 trên 264 nhiệm vụ do Trung ương giao và 30 trên 55 chỉ tiêu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Hạ tầng số của tỉnh đạt bước tiến mạnh mẽ với 100% dân số được phủ sóng băng rộng di động và 100% cán bộ, lãnh đạo được cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận hành hiệu quả với tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt hơn 92% và tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn đạt trên 98%. Công tác an toàn thông tin được bảo đảm chặt chẽ thông qua Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC). Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua Tờ trình về việc sáp nhập các Ban Chỉ đạo liên quan thành một Ban Chỉ đạo chung duy nhất của tỉnh nhằm tinh gọn và tối ưu hóa hiệu quả điều hành.

Để khắc phục những khó khăn về cơ chế và trang thiết bị tại cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Thành Công cho biết, tỉnh đang rà soát để bổ sung máy móc cho cán bộ cấp xã, đẩy mạnh liên kết với các viện, trường đại học nhằm thúc đẩy các công trình khoa học. Đồng thời, tỉnh tiếp tục chú trọng đào tạo năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho lực lượng cán bộ cơ sở và Tổ công nghệ số cộng đồng. Các đại biểu tham dự cũng đề xuất đưa kết quả thực hiện Nghị quyết 57 vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của các đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cơ quan, đơn vị nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2026. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung hoàn thiện 4 đề án và 1 nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp hạ tầng số theo mô hình chuyển đổi số cấp xã và khẩn trương triển khai dự án trang thiết bị công nghệ thông tin cho khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể giai đoạn 2026 - 2028. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, có 50% khối đảng và 70% khối chính quyền cấp xã bố trí được cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, tạo nền tảng vững chắc đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.