Lâm Đồng: Quyết liệt các giải pháp quản lý và đôn đốc thu hồi nợ thuế

Sáng ngày 29/5/2026, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan nhằm đánh giá tình hình và thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Ngay từ đầu năm 2026, ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng đã chủ động quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo từ cấp trên. Cơ quan thuế đã giao chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng phòng nghiệp vụ, Chi cục Thuế cơ sở và công chức quản lý. Nhờ làm tốt công tác rà soát, phân loại nợ thường xuyên, ngành Thuế đã xác định đúng tính chất từng khoản nợ để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và hiệu quả.

Tính đến ngày 30/4/2026, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh là 6.895 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là các khoản nợ có khả năng thu hồi, đạt 4.029 tỷ đồng và chiếm đến 55% tổng số nợ. Số còn lại bao gồm nợ đang xử lý là 2.281 tỷ đồng và nợ khó thu là 584 tỷ đồng. Các khoản nợ này tập trung chủ yếu ở nhóm thu từ đất với 3.181 tỷ đồng và nhóm thuế, phí cùng các khoản thu khác là 2.311 tỷ đồng. Một số sắc thuế có xu hướng tăng mạnh gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp.

Để bảo vệ nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế đã quyết liệt triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, đặc biệt đối với các khoản nợ kéo dài trên 90 ngày. Đáng chú ý, giải pháp tạm hoãn xuất cảnh được tăng cường mạnh mẽ và bước đầu phát huy hiệu quả tích cực trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 143 người nộp thuế là đại diện doanh nghiệp, tổ chức với tổng số tiền nợ khoảng 707 tỷ đồng. Song song đó, công tác công khai thông tin nợ thuế lớn được duy trì thường xuyên với hơn 40.400 lượt người nộp thuế bị công khai, tương ứng số tiền nợ hơn 4.202 tỷ đồng.

Mặc dù gặp không ít thách thức do tình trạng nợ mới phát sinh tăng cao, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bỏ địa chỉ hoặc chây ỳ, cùng với áp lực về nhân lực và việc cập nhật dữ liệu hệ thống, hệ thống quản lý thuế vẫn đang nỗ lực vượt khó để hoàn thành mục tiêu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đánh giá cao sự chủ động của ngành Thuế, đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đầy đủ thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường sức mạnh phối hợp liên ngành trên địa bàn. Đồng chí Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh toàn hệ thống cần tập trung rà soát, lập danh sách chi tiết các tổ chức, cá nhân nợ thuế theo từng địa bàn để phân loại chính xác, từ đó xây dựng phương án xử lý dứt điểm cả nợ cũ lẫn nợ mới, góp phần giữ vững kỷ cương tài chính và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.