Lâm Đồng thông qua 9 Nghị quyết khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều ngày 29/5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp Chuyên đề). Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có bà Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đông đảo các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét, quyết định các nội dung cấp bách, có ý nghĩa trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam để tổ chức không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư sau khi tỉnh thực hiện hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau khi nghe các tờ trình từ lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng báo cáo thẩm tra từ các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết thống nhất thông qua 9 nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, bên cạnh việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể, HĐND tỉnh đã đồng ý thành lập 3 phường mới trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số của các xã Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút, đồng thời phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho dự án du lịch sinh thái.

Đánh giá cao những kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi số vượt bậc của tỉnh trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu UBND tỉnh và chính quyền các cấp phải bắt tay vào xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ngay sau kỳ họp. Bà lưu ý việc thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra, đồng thời đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát để kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và xử lý tài sản công dôi dư.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định các nghị quyết vừa được thông qua thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn hệ thống chính trị nhằm khơi thông nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng mới. Để các chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống, ông yêu cầu các cơ quan, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp.