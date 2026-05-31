Xã hội

Lâm Đồng thông qua 9 Nghị quyết khơi thông nguồn lực phát triển

HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành nhiều chính sách then chốt về quy hoạch, đầu tư công và an sinh xã hội nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực bứt phá giai đoạn mới

PV

Chiều ngày 29/5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp Chuyên đề). Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có bà Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đông đảo các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét, quyết định các nội dung cấp bách, có ý nghĩa trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam để tổ chức không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư sau khi tỉnh thực hiện hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau khi nghe các tờ trình từ lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng báo cáo thẩm tra từ các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết thống nhất thông qua 9 nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, bên cạnh việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể, HĐND tỉnh đã đồng ý thành lập 3 phường mới trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số của các xã Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút, đồng thời phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho dự án du lịch sinh thái.

Đánh giá cao những kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi số vượt bậc của tỉnh trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu UBND tỉnh và chính quyền các cấp phải bắt tay vào xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ngay sau kỳ họp. Bà lưu ý việc thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra, đồng thời đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát để kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và xử lý tài sản công dôi dư.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định các nghị quyết vừa được thông qua thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn hệ thống chính trị nhằm khơi thông nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng mới. Để các chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống, ông yêu cầu các cơ quan, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Xã hội

Lâm Đồng: Quyết liệt các giải pháp quản lý và đôn đốc thu hồi nợ thuế

Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp quản lý, cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo kỷ cương, nâng cao hiệu quả thu ngân sách, kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng

Sáng ngày 29/5/2026, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan nhằm đánh giá tình hình và thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Ngay từ đầu năm 2026, ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng đã chủ động quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo từ cấp trên. Cơ quan thuế đã giao chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng phòng nghiệp vụ, Chi cục Thuế cơ sở và công chức quản lý. Nhờ làm tốt công tác rà soát, phân loại nợ thường xuyên, ngành Thuế đã xác định đúng tính chất từng khoản nợ để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và hiệu quả.

