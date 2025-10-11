Cháy lớn tại xưởng gỗ ở TP HCM, cảnh sát giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực xưởng gỗ của công ty nơi chứa nhiều nguyên liệu, dăm bào, mùn cưa và sản phẩm thành phẩm, bán thành phẩm. Do nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy lan rất nhanh và bao trùm toàn bộ khu xưởng và các vị trí chứa gỗ ngoài trời rộng hàng ngàn mét vuông.

Đám cháy xảy ra vào rạng sáng 11/10.

Các tổ chữa cháy tại chỗ dù huy động vòi nước, bình chữa cháy mini cũng không thể khống chế đám cháy. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Xưởng gỗ này đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Khu vực xưởng gỗ nằm trong khu vực đường giao thông chưa hoàn thiện, nhỏ hẹp nên gây khó khăn cho công tác triển khai chữa cháy. Khu nhà xưởng đã bị đình chỉ hoạt động nên không có hệ thống PCCC tại chỗ.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu xưởng.

Hiện trường vụ cháy.

Trong lúc chữa cháy các tổ công tác phát hiện một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong nên đưa ra ngoài và chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Các tổ công tác triển khai vòi rồng theo nhiều hướng, khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng.

Khoảng 3.000m2 nhà xưởng cùng nguyên liệu bị cháy và đổ sập.

Các nguồn nước xung quanh xưởng được tận dụng thực hiện công tác chữa cháy. Sau nhiều giờ khẩn trương, đám cháy được dập tắt. Xe chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường để dập lửa tàn.

Theo thống kê ban đầu khoảng 3.000m2 nhà xưởng và các khu vực xung quanh công ty bị cháy rụi, đổ sập. Nhiều thiết bị máy móc bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân cháy đang được các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.