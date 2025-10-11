Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy lớn tại xưởng gỗ ở TP HCM, cảnh sát giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.

Theo Nghinh Phong/Công an Nhân dân

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực xưởng gỗ của công ty nơi chứa nhiều nguyên liệu, dăm bào, mùn cưa và sản phẩm thành phẩm, bán thành phẩm. Do nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy lan rất nhanh và bao trùm toàn bộ khu xưởng và các vị trí chứa gỗ ngoài trời rộng hàng ngàn mét vuông.

Đám cháy xảy ra vào rạng sáng 11/10.
Đám cháy xảy ra vào rạng sáng 11/10.

Các tổ chữa cháy tại chỗ dù huy động vòi nước, bình chữa cháy mini cũng không thể khống chế đám cháy. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Xưởng gỗ này đã bị tạm đình chỉ hoạt động.
Xưởng gỗ này đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Khu vực xưởng gỗ nằm trong khu vực đường giao thông chưa hoàn thiện, nhỏ hẹp nên gây khó khăn cho công tác triển khai chữa cháy. Khu nhà xưởng đã bị đình chỉ hoạt động nên không có hệ thống PCCC tại chỗ.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu xưởng.
Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu xưởng.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Trong lúc chữa cháy các tổ công tác phát hiện một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong nên đưa ra ngoài và chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Các tổ công tác triển khai vòi rồng theo nhiều hướng, khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng.

Khoảng 3.000m2 nhà xưởng cùng nguyên liệu bị cháy và đổ sập.
Khoảng 3.000m2 nhà xưởng cùng nguyên liệu bị cháy và đổ sập.

Các nguồn nước xung quanh xưởng được tận dụng thực hiện công tác chữa cháy. Sau nhiều giờ khẩn trương, đám cháy được dập tắt. Xe chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường để dập lửa tàn.

Theo thống kê ban đầu khoảng 3.000m2 nhà xưởng và các khu vực xung quanh công ty bị cháy rụi, đổ sập. Nhiều thiết bị máy móc bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân cháy đang được các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

cand.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://cand.com.vn/xa-hoi/chay-xuong-go-rong-hang-nghin-met-vuong-canh-sat-giai-cuu-nan-nhan-mac-ket--i784329/
#cháy xưởng gỗ #cảnh sát PCCC #nạn nhân mắc kẹt #thiệt hại cháy #nguyên nhân cháy #hỏa hoạn TP.HCM

Bài liên quan

Xã hội

Nhanh chóng dập tắt đám cháy hàng nghìn m2 nhà xưởng ở Hà Nội

Một vụ cháy đã bùng phát tại khu nhà xưởng chia thành nhiều ki-ốt nhỏ trên đường Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Sáng 28/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h12 cùng ngày, tại các ki ốt nhỏ trong khu vực nhà xưởng chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng... ở đường Tân Triều, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội xảy ra hoả hoạn.

nhanh-chong-dap-tat-dam-chay-hang-nghin-m2-nha-xuong-o-duong-tan-trieu-moi-20250828065442.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới